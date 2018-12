Boxing Day, NBA und Co.: Die Sport-Highlights am 2. Weihnachtsfeiertag

Nach zwei Tagen voller Geschenke, Besinnlichkeit und reichlich Essen neigt sich Weihnachten allmählich dem Ende zu. Wer auch am zweiten Weihnachtsfeiertag seine Dosis Sport braucht, nichts mit dem Fest anfangen kann oder Weihnachten schlicht nicht feiert und Entertainment sucht, braucht nicht zu verzweifeln: Der SPORTBUZZER verrät euch die Highlights am 26. Dezember.

Premier League: Boxing Day

Alle Jahre wieder zelebriert die englische Premier League den traditionellen Boxing Day. Gleich neun Spiele finden zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr statt. Auch die Top-Teams um Spitzenreiter Liverpool müssen heute ran, haben jedoch machbare Gegner vor der Brust. Für den FC Chelsea könnte der überraschend starke Tabellensiebte Watford allerdings zur Stolperfalle werden, schließlich schlugen die "Hornets" sogar Meister-Kandidat Tottenham. Die Spiele im Überblick:

13:30 Uhr: FC Fulham - Wolverhampton; 16:00 Uhr: FC Burnley - FC Everton, Crystal Palace - Cardiff City, Leicester City - Manchester City, FC Liverpool - Newcastle United, Manchester United - Huddersfield, Tottenham Hotspur - Bournemouth; 18:15 Uhr: Brighton - FC Arsenal; 20:30 Uhr: FC Watford - FC Chelsea

Serie A

Die höchste Fußball-Liga Italiens orientiert sich am englischen Erfolgsmodell und lässt erstmals auch an Weihnachten spielen. Das absolute Highlight des Spieltags: Das Duell des Zweiten Neapel gegen den Dritten Inter Mailand. Für die Süditaliener ist ein Sieg dabei Pflicht, um nicht endgültig den Anschluss an das bislang beinahe makellose Juventus Turin zu verlieren. Bei schon 16 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter geht es in Mailand dagegen vor allem darum, die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Die Spiele im Überblick:

12:30 Uhr: Frosinone - AC Mailand; 15:00 Uhr: Atalanta - Juventus Turin, FC Bologna - Lazio Rom, Cagliari - FC Genua, AC Florenz - Parma Calcio, Sampdoria - Chievo Verona; 18:00 Uhr: AS Rom - Sassuolo, SPAL Ferrara - Udinese, FC Turin - FC Empoli; 20:30: Inter Mailand - SSC Neapel

NBA

Wie gewohnt kennt die US-Basketballliga NBA keine Pause. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag - für deutsche Fans in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember - müssen die Stars auf den Court. So fordern die Toronto Raptors, Spitzenreiter in der Eastern Conference, die Miami Heat. Die Dallas Mavericks um Altmeister Dirk Nowitzki und Super-Rookie Luka Doncic haben indes berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs und treffen auf die New Orleans Pelicans. Die Spiele im Überblick:

01:00 Uhr: Washington Wizards - Detroit Pistons, Phoenix Suns - Orlando Magic; 01:30 Uhr: Indiana Pacers - Atlanta Hawks, Charlotte Hornets - Brooklyn Nets, Toronto Raptors - Miami Heat; 02:00 Uhr: Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies; 02:30 Uhr: New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks, Denver Nuggets - San Antonio Spurs; 04:30 Uhr: Sacramento Kings - Los Angeles Clippers

HBL

Auch in der Handball-Bundesliga ruht der Ball nicht. Insbesondere im Abstiegskampf wird es heute spannend. Teams wie Ludwigshafen oder die Recken des TSV Hannover-Burgdorf kämpfen um den Klassenerhalt. Die Spiele im Überblick:

16:00 Uhr: Füchse Berlin - Erlangen, Göppingen - Bietigheim, Ludwigshafen - Flensburg-Handewitt, Bergischer HC - Hannover-Burgdorf, Stuttgart - Gummersbach; 18:15 Uhr: Minden - Lemgo

DEL

Derby-Zeit im Eishockey! DEL-Titelverteidiger EHC Red Bull München ist ins Straucheln geraten und hat bereits deutlichen Rückstand auf Spitzenreiter Mannheim. Gegen den ERC Ingolstadt, das noch gute Chancen hat, in die Top sechs vorzustoßen, muss deshalb ein Sieg her. Die Spiele im Überblick:

14:00 Uhr: Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters; 16:30 Uhr: ERC Ingolstadt - München, Krefeld Pinguine - Augsburger Panther; 17:00 Uhr: Adler Mannheim - Schwenningen; 19:00 Uhr: Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins, Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg

BBL

Wie die Stars in der NBA sind auch die Teams in der Basketball-Bundesliga an Weihnachten im Einsatz. Anders als der große Bruder im Fußball marschiert der FC Bayern im Basketball Richtung Titel und ist noch ungeschlagen. Die Spiele im Überblick: