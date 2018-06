Was wäre, wenn…? So erreicht Deutschland das WM-Achtelfinale

Dank Toni Kroos ist die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland weiter im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale. Das Freistoßtor des Stars von Real Madrid in der Nachspielzeit sicherte dem DFB-Team das 2:1 (0:1) gegen Schweden und die ersten drei Punkte in der Vorrundengruppe F. In der Tabelle liegt das Team von Bundestrainer Joachim Löw damit hinter Mexiko auf Rang zwei – das würde zum Weiterkommen genügen. Doch was muss passieren, damit der Weltmeister auch nach den abschließenden Gruppenspielen am kommenden Mittwoch (16 Uhr) tatsächlich ins Achtelfinale einzieht?

Der SPORTBUZZER zeigt die möglichen Szenarien.