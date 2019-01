Waspo 98: Erik Bukowski - Der Mann, der alles sehr gut kann

Sein Trainer wird nicht müde, ihn in höchsten Tonen zu loben. „Buki ist einfach einer der Besten, die wir in Deutschland haben. Er kann immer noch alles sehr gut, spielt eine Super-Saison“, sagt Karsten Seehafer über Wasserballer Erik Bukowski. Der 32-Jährige will am Mittwoch (19 Uhr) mit Waspo 98 den ersten Saisonsieg in der Champions League anlanden. Und zwar ausgerechnet bei Erzrivale Spandau 04.

„Bleibt alles in der Wasserball-Familie“ Für den ehemaligen Berliner Bukowski ist es das sechste Jahr in Hannover. „Es ist eine grüne Stadt mit vielen kleinen Kiezen, aber an­fangs war ich doch etwas skeptisch“, sagt der achtmalige deutsche Meister. Siebenmal war er mit Spandau erfolgreich, zuletzt gewann er mit Waspo sogar das Triple. Dass der Wirtschaftsingenieur sich inzwischen so wohlfühlt, liegt aber in erster Linie an Freundin Alessa Seidensticker, mit der er in der Nordstadt wohnt – der Tochter von Waspo-Chef Bernd Seidensticker. „Bleibt alles in der Wasserball-Familie“, sagt der Vorsitzende.

Die Bilder vom Supercup-Gewinn der Wasserballer von Waspo 98 Hannover gegen die Wasserfreunde Spandau Eindrücke vom Supercup-Gewinn der Wasserballer von Waspo 98 Hannover gegen Spandau.

