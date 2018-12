"Das zeichnet uns aus": Waspo 98 bleibt ganz ruhig und dreht das Topspiel in Spandau

Brguljan war vom Berliner Stefan Pjesivac zweifach hart angegangen worden, dann wollte er sich losreißen. „Sieht unglücklich aus, war aber keine Tätlichkeit. Die Schiedsrichter haben vorher viel laufen lassen, dann passiert so etwas schon mal“, sagte Abwehrchef Julian Real. Der Montenegriner Brguljan musste mit Ersatz raus, zuletzt war ihm das auch schon in der Champions League passiert . Er wird für eine Partie gesperrt.

"Dann passiert so etwas schon mal"

Nächster Sieg für Waspo: Einzig für Tobias Preuß geht's in Esslingen schmerzhaft zu

Stress gab es im Schlussviertel, als die Hausherren vermeintlich das 6:5 erzielt hatten. Sie hatten sich bei der Ausführung eines Freiwurfs aus fünf Metern jedoch zu viel Zeit gelassen, der Treffer zählte nicht. Berlins Coach Petar Kovacevic ließ sich daraufhin nicht beruhigen, auch der Betreuer konnte ihn nicht aufhalten. Kovacevic schäumte und kickte zwei Hütchen ins Wasser, sah schließlich Rot. „Die Entscheidung des Schiedsrichters war okay. Das hat ewig gedauert mit diesem Freiwurf“, betonte Schenkel.

Im zweiten Abschnitt übernahm der von den White Sharks gekommene Wolf Moog zweifach Verantwortung, traf in Überzahl zum Ausgleich. „Stark, da hat er sich ein Herz gefasst und das Vertrauen in ihn bestätigt“, lobte Schenkel. Anschließend führte jeweils Waspo, nun schwamm Spandau dem Meister hinterher.

„Insgesamt war es jedoch fair“, so Real, dem 20 Sekunden vor dem Seitenwechsel noch das wichtige 1:3 gelang, zuvor hatte Waspo beste Chancen vergeben. „Danach sind wir zwar nicht brillant, aber einfach besser“, stellte Trainer Karsten Seehafer fest.

42 Sekunden vor dem Abpfiff bewies dann Neuzugang Alex Giorgetti, dass auch er ein Mann für entscheidende Tore ist. Er traf zum Endstand. „Ich habe die Chance gesehen und endlich getroffen, davor hatte ich weniger Glück bei einem Pfostenschuss“, sagte der Italiener. „Offensiv waren wir in der ersten Hälfte schlecht, trotzdem gewinnen wir, weil wir am Ende frischer sind. Das ist entscheidend“, betonte Giorgetti.

Nur kurze Verschnaufpause

„Jetzt haben wir in der Liga eine super Ausgangsposition vor Spandau“, sagte Waspo-Vorsitzender Seidensticker. Lange ausruhen kann sich Waspo nicht, am Dienstag (20.30 Uhr) geht es am 4. Spieltag der Champions League zu Jadran Split.