Waspo 98: Julian Real - der unsinkbare Abwehrchef im Interview

Die Siegesfeier nach der ersten Meisterschaft seit 1993 auf der Limmerstraße in Linden war eine große Sause – aber eben auch sehr schlicht. Die drei Pokale wurden im Einkaufswagen spazieren gefahren. Hat Ihnen das gefallen?

Mit Waspo haben Sie in der letzten Saison das Triple geholt. Haben Sie alle Medaillen noch?

"Sensationsunentschieden" - aber wieder kein Sieg für Waspo 98 in der Champions League

Sie haben nicht nur in der Bundesliga geglänzt, sondern auch bei der EM und im Europacup als Kapitän des DSV. Haben Sie Angebote bekommen von anderen Vereinen?

Dass wir nun stabiler sind, ist sehr wichtig. Es war klar: Gegen Spandau darf man sich nicht erlauben, mehr als sieben bis acht Tore zu kassieren. Vorne sind wir immer für bis zu zehn Tore gut. Das haben wir in der Finalserie sehr gut gemacht.

Wir sind super aufgenommen worden. Hier prallen ja auch viele Nationalitäten aufeinander. Und am Anfang hat man vielleicht gedacht, ob das alles gutgeht. Die Integration hat aber sehr gut geklappt, der Teamgeist ist stark. Es macht Spaß mit dieser Mannschaft.

"Ich will die Titel verteidigen, den Supercup haben wir ja schon"

Besonders auf Ihrer Position geht es aber richtig zur Sache. Bei der EM hatten Sie einen Riss an der Nase, da war die Kappe des Gegners hängengeblieben. Aber Sie haben weitergemacht, und eigentlich sind Sie nie verletzt. Sie sind unverwüstlich, wie kommt das?

Das stimmt. Liegt vielleicht an der guten Körperpflege (lacht). Ich hatte mal eine Rippenverletzung, das war es aber auch schon. Doch beschreien wir es nicht, sonst passiert doch noch etwas.

Wir gehen mal davon aus, das bleibt so. Was sind die Ziele in diesem Jahr?

Ich will die Titel verteidigen, den Supercup haben wir ja schon. Die WM in Südkorea ist ein großes Ziel. Es wäre super, wenn wir da unter die besten acht kommen.

Nur in der Champions League läuft es bisher nicht rund …

Stimmt leider. Es ist heftig, dass wir da unten im Keller sind, und inzwischen steigt für uns der Druck. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, dass wir die Leistung nicht abrufen können.

Liegt es daran, dass Waspo in der Bundesliga meist unterfordert ist und international das Niveau dann viel höher ist?

Nein, denn das Problem haben die Gegner in der Champions League ja genauso. Teams wie Pro Recco gewinnen die meisten Spiele in ihrer Liga auch mit zehn Toren Vorsprung. Wir müssen einfach weiter daran arbeiten.