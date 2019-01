Platzt der Knoten? Waspo 98 kämpft in Ungarn um ersten Sieg in der Königsklasse

Je größer die Tiefe, desto höher der Druck. Das gilt beim Wasserball ganz besonders. Inzwischen ist Waspo 98 in der Champions League auf den achten und damit letzten Tabellenplatz in Pool B gesunken. Und am Mittwoch um 19 Uhr steht beim ungarischen Vertreter Szolnoki VSC eine weitere Abfuhr zu befürchten. „Alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung“, räumt Trainer Karsten Seehafer ein. Zumal Hannover zwei wichtige Akteure fehlen.

Zwei Talente im Einsatz

Der auch international für seine Offensivqualitäten gefürchtete Darko Brguljan ist unlängst Vater geworden, er bleibt bei Söhnchen Karlo und Frau Sanela. Nationalspieler Tobias Preuß fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Mit Wolf Moog und Fynn Schütze kommen dafür zwei Talente zum Einsatz. „Womöglich macht uns das dynamischer und unberechenbarer“, sagt Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker. „Denn auf diesem Niveau kennen sich die besten Spieler natürlich gut.“