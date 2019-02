Konsequent verteidigt: Waspo 98 feiert gegen den SSV Esslingen ein 23:5

Im Vorbeischwimmen hat Reiko Zech bei seinem Comeback einen Ellbogen auf die Nase bekommen. Keine große Sache für einen Wasserballer, zumal wenn er für den Meister spielt. Das hätte jedoch gefährlich werden können, da Zech bis vor Kurzem wegen einer langwierigen Thrombose noch blutverdünnende Mittel nehmen musste.

Nun ist alles wieder okay, der 23-Jährige hat für Waspo 98 seinen ersten längeren Einsatz hinter sich gebracht. Beim 23:5 (6:1, 6:1, 5:2, 6:1) erzielte Zech zwei Tore. „Es ist gut, wieder zu spielen. Wir haben sehr konzentriert verteidigt“, sagte der Ex-Potsdamer nach seinem zweiten Spiel für Waspo.

Zech soll sich nicht stressen

Die Sache mit der Nase hätte noch vor zwei Wochen gefährlich werden können. „Wir haben ja aber nun das Okay vom Arzt, es ist alles in Ordnung“, sagte Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker, der Coach Karsten Seehafer vertrat. Zech bekommt nun Zeit, sich wieder zurechtzufinden. Das habe ihm auch Bundestrainer Hagen Stamm signalisiert. „Ich soll mich nicht stressen“, so Abwehrspezialist Zech. Er vertrat Centerangreifer Jorn Winkelhorst (Handgelenksprobleme).

Waspos weitere Tore: Aleksandar Radovic, Alex Giorgetti je 4, Darko Brguljan, Fynn Schütze je 3, Tobias Preuß, Predrag Jokic, Marin Ban je 2, Ante Corusic 1.