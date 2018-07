Waspo 98 und White Sharks begraben Kriegsbeil: "Müssen die Leute zusammenbringen"

Kleinkrieg, Animositäten, Missverständnisse: In Hannover spielen bei Waspo 98 die internationalen Wasserball-Topstars, und in Hannover bilden die White Sharks die besten Nachwuchsspieler des Landes aus. Ein echtes Miteinander gab es bisher trotz der Ende 2017 geschlossenen Kooperation nicht – wegen Feindschaften aus der Vergangenheit. Das soll sich grundlegend ändern, für das große gemeinsame Ziel: Hannover soll DIE deutsche Wasserball-Hochburg werden.

„Wenn wir diesen gemeinsamen Weg nicht einschlagen, dann gibt es keine Chanc­e, den Wasserball in Deutschland zu retten.“ Große, bedeutungsschwere Worte, die Sharks-Abteilungsleiter Michael Bartels wählt. International spielen die Deutschen aktuell nur eine Nebenrolle – Rekordmeister Spandau und Waspo 98 halten sich einzig wegen ihrer teuren Weltstars über Wasser. Ein Konzept ohne echte Nachhaltigkeit.

Skurril: Beide Vereine teilen sich im Sportleistungszentrum ein Schwimmbecken, und doch trennen beide Wasserball-Welten. Diese Umstände sollen sich ändern. Mehr und mehr finden die beiden Hannover-Clubs zueinander – auch, weil der Wasserballsport in Deutschland in die Bedeutungslosigkeit abzutauchen droht.

​Eine gemeinsame Spielidee für die Jugend

Das soll sich in Hannover ändern. „Es kann doch nicht sein, dass wir die besten Talente ausbilden und wir ihnen keine Perspektive bieten können“, sagt Bartels. Gemeinsam mit Karsten Seehafer, dem Meistermacher von Waspo, hat er einen Plan entwickelt, der nicht auf das Vergangene, sondern in die Zukunft am Olympiastützpunkt schaut. „Es menschelt zwischen Waspo und den Sharks. Wir müssen die Leute nun noch mehr zusammenbringen, es braucht den Gewöhnungsfaktor“, sagt Seehafer.

Im Grundsatz basieren die Überlegungen auf folgenden Punkten: Die Nachwuchstalente der Sharks trainieren gemeinsam mit Waspo 98. Sie lernen von den Besten, um einmal gemeinsam mit ihnen um Meisterschaft und Champions League zu kämpfen. In den Jugendteams wird eine gemeinsame Spielidee vermittelt, um den Durchlauf von der U12 bis zu den Senioren so einfach wie möglich zu gestalten. Ein bis zwei Bundesligaspieler pro Jahrgang sollen es dann werden.