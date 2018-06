Auf nach Watutinki: Das ist das WM-Quartier der Nationalmannschaft

Das Quartier Campo Bahia galt als Erfolgsfaktor für den WM-Titel vor vier Jahren. Dieses Mal hat sich der DFB für einen Ort mit kurzen Wegen und Ruhe im Wald entschieden. Am Dienstag reist der deutsche Tross in Watutinki an und beginnt die Mission Titelverteidigung.

Lange haben sie gegrübelt und Optionen geprüft. „Die Entscheidung ist uns dieses Mal nicht leichtgefallen“, sagt Bundestrainer Joachim Löw. Doch irgendwann musste sie getroffen werden, und sie lautet: Der Weltmeister wohnt während der WM in Watutinki. Am Dienstag reisen die deutschen Stars in den Ort an, der ein wenig nach Finnland und Weihnachtsgeschichte klingt, in Wahrheit aber der Ort ist, an dem ein positiver Spirit entstehen soll, der Deutschland durch das Turnier trägt. Bis ins Finale.

Noch heute schwelgen die Nationalspieler gern in Erinnerungen: Das legendäre Campo Bahia mit Wohngemeinschaften und Brasilien-Feeling hatte die Weltmeistertruppe beim Turnier 2014 derart zusammengeschweißt, dass noch heute vom „Geist von Campo Bahia“ die Rede ist. Damals sah man die Spieler bei Spaziergängen in Badehose, Löw beim Ausdauerlauf am Strand; auch einer Dorfschule in Santo André stattete man einen Besuch ab – Blockflötenkonzert inklusive. Jetzt soll also der „Geist von Watutinki“ zum Leben erwachen – mit kurzen Wegen und Ruhe im Wald.

10 000 Menschen wohnen in Watutinki

Die Organisationsprofis Georg Behlau, Thorsten Maiberger und Matthias Grimm gehören beim DFB zu denen, die mit Bierhoff absteckten, welche Unterschlupfmöglichkeiten in Russland infrage kommen. Die zentrale Frage: lieber das warme Urlaubsparadies Sotschi als Brasilien-light-Version? Oder doch ein Ort in der Nähe der Metropole Moskau? Es wurde Variante zwei. 40 Kilometer südwestlich von Russlands Hauptstadt liegt das 10 000-Einwohner-Örtchen Watutinki. Zu lesen gibt es nicht viel über die Stadt – was auch damit zu tun haben dürfte, dass der Militärnachrichtendienst GRU dort operiert. Ein paar Ladengeschäfte gibt es. Das war’s.

Bierhoff hebt die Vorzüge heraus: „Kurze Wege bei den täglichen Fahrten zum Training, zum Flughafen und zum Luschniki-Stadion, in dem wir – das wünschen wir uns alle – am liebsten dreimal spielen. Und die Aussicht darauf, zum Start ins Turnier sowie an den letzten beiden entscheidenden und wichtigsten Spielen nicht umziehen und reisen zu müssen.“ Hört, hört, man plant also optimistisch.

Watutinki: Hier schlägt der DFB sein WM-Quartier auf Hochherrschaftliche Fassade: Der Watutinki Hotel Spa Complex, Zufluchtsort des DFB-Trosses während der WM. © imago/Russian Look Der Bereich, in dem die Nationalspieler unterkommen werden, wurde erst vor wenigen Wochen fertiggestellt. © imago/Russian Look Der DFB-Tross wird im Watutinki Hotel Spa Complex 72 Räume belegen, die Spieler haben Einzelzimmer. © imago/Russian Look Ein riesiger Spa- und Fitnessbereich sorgt für Luxusflair und eine entspannte Atmosphäre im DFB-Quartier. © imago/Russian Look Selbst ein eigener Kinosaal steht den Weltmeistern zur Verfügung. © imago/Russian Look Vor vier Jahren campte das DFB-Team im Campo Bahia, unweit des Strandes. © getty/2014 Pool Auch der Trubel der Einheimischen war nicht weit entfernt - hier posiert Lukas Podolski mit brasilianischen Fans. © getty/2014 Pool

Kein Reisestress wie bei der Frankreich-EM

Die Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland am 17. Juni gegen Mexiko also mit einem „Heimspiel“ in Moskau. Und: Die Reise zum Titel könnte dem DFB-Team zumindest noch einen Halbfinal-Auftritt im Luschniki-Stadion (lediglich 35 Kilometer vom Hotel entfernt) bescheren, in dem danach auch das Finale (15. Juli) steigen wird. Deshalb also der Wunsch Bierhoffs, dreimal dort spielen zu dürfen – und dank der dann perfekten Hotelwahl nicht durch Russland jetten zu müssen. Trainieren werden die DFB-Stars auf dem Gelände von ZSKA Moskau.

Das Quartier bezieht der DFB-Tross im Watutinki Hotel Spa Complex. In dem Haus sind 72 Zimmer für die WM-Reisegruppe geblockt (die Spieler haben Einzelzimmer); der neue Komplex, in dem Mannschaft und Mitarbeiter unterkommen, wurde erst vor wenigen Wochen fertiggestellt. Zum Flughafen Wnukowo sind es von dort nur 20 Minuten Fahrzeit – und damit viel weniger als noch bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren in Frankreich. Damals musste die Mannschaft von Évian aus erst einmal 75 Minuten im Bus hocken, um ihr Flugzeug zu den jeweiligen Spielorten zu erreichen. Diese Anstrengungen möchte der DFB seinen Stars in Russland ersparen.

Alle WM-Quartiere der deutschen Nationalmannschaft 1934, Italien: Bei der ersten Weltmeisterschaftsteilnahme Deutschlands logierte die Mannschaft im Hotel Miralago in Cernobbio am Comer See. © imago 1938, Frankreich: Zur WM im Nachbarland reiste das deutsche Team nicht nach Frankreich, sondern schlug ihr Quartier in der Sportschule Wedow (aktuelles Bild) im deutschen Duisburg auf. © imago 1954, Schweiz: Während das deutsche Team das "Wunder von Bern" vollbrachte, wohnte die Mannschaft im Hotel "Belvedere" am Thuner See. Hier zu sehen ist ein aktuelles Bild vom immer noch existenten Hotel. © dpa 1958, Schweden: 1958 bezog die deutsche Mannschaft das Saltsjobad Hotel in Björred am Meer. Hier sind Fritz Herkenrath und Karl Heinz Schnellinger auf einem Steg in der Nähe zu sehen. © imago 1962, Chile: Hier ist Hans Tilkowski auf dem Balkon des der Militärschule in Santiago zu sehen, in der die deutsche Mannschaft während des Turniers untergebracht war. © imago 1966, England: Hier sind die Deutschen Willi Schulz, Uwe Seeler und Udo Lattek im Garten des Mannschaftsquartiers im Hotel "Peveril of the Peak" in Derbyshire zu sehen. © imago 1970, Mexiko: Für die WM 1970 schlug die Nationalmannschaft ihr Lager im Balneario de Comanjilla auf, einer Villenanlage in der Nähe des Spielorts Léon. © imago 1974, Deutschland: Bei der WM im eigenen Land hielt sich die Mannschaft in Schleswig-Holstein in der Sportschule Malente auf. Im Endspiel konnte Deutschland durch einen 2:1 Erfolg über die Niederlande den zweiten WM-Titel gewinnen. © imago 1978, Argentinien: Während der Weltmeisterschaft in Südamerika hielt sich die deutsche Mannschaft in einer Offiziersschule der argentinischen Luftwaffe in Ascochinga ("Toter Hund") auf. Das Team schied bereits in der Zwischenrunde aus. © imago 1982, Spanien: 1982 bezog die Mannschaft das Hotel Principe de Asturias in Mareo bei Gijon. Die Spieler wohnten allerdings Tür an Tür mit Fans und Presse und das Hotel lag direkt an einer stark befahrenen Hauptstraße. © imago 1986, Mexiko: Im Finale dieser WM unterlag Deutschland Argentinien nur knapp mit 2:3. Während des Turniers quartierte sich die Mannschaft in Galindo in der Nähe des Spielorts Queretaro ein. © imago 1990, Italien: Beim dritten WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft richtete der DFB sein Basislager im noblen "Castello di Casiglio" in Erba ein. © imago 1994, USA: In Amerika versuchte die deutsche Mannschaft, ihren WM-Titel von 1990 zu verteidigen. Während des Turniers, Deutschland schied im Viertelfinale aus, hielt sich das Team im "Oak Brook Hills" Hotel in der Nähe von Chicago auf. © dpa 1998, Frankreich: Hier sitzt Berti Vogts vor dem deutschen Quartier 1998, dem Hotel "Le Mas d'Artigny" in der Nähe von St. Paul de Vence an der Côte d'Azur. © dpa 2002, Japan: Während der WM, die erstmalig in zwei Ländern (Südkorea & Japan) ausgetragen wurde, wählte das DFB-Team den Seagaia-Komplex in Südjapan als Hauptquartier. Das Resort liegt in Miyazaki auf der Insel Kyushu. © dpa 2002, Südkorea: Für die weiten Reisen bezog der DFB allerdings auch in anderen Hotels Quartier, so zum Beispiel im Jeju Paradise Resort in Seogwipo in Südkorea. © dpa 2006, Deutschland: Für die bis dato letzte Heim-WM richtete sich der DFB im Schlosshotel Grunewald in Berlin ein. Für das letzte Spiel des "Sommermärchens" musste Deutschland dann aber doch zum "kleinen Finale" nach Stuttgart reisen. © dpa 2010, Südafrika: Bei der vorletzten WM bezog der DFB im Velmore Grande Hotel in Erasmia zwischen Pretoria und Johannesburg Quartier. Das Team belegte den dritten Platz nach einem Sieg über Uruguay im Spiel um den dritten Platz. © dpa 2014, Brasilien: Bei der letzen WM, die mit dem vierten WM Titel einen erfreulichen Ausgang nahm, ließ sich der DFB im eigens errichteten "Campo Bahia" nahe Porto Seguro an der Atlantikküste nieder. © dpa 2018, Russland: Zur diesjährigen Weltmeisterschaft schlägt der DFB sein Basiscamp süd-westlich von Moskau im "Watutinki Hotel Spa Complex" im Dorf Watutinki auf. Das ursprünglich als Quartierort geplante Sotschi bot keine ausreichenden Trainingsmöglichkeiten. © getty

Kein Reisestress – dazu Ruhe, wenn es mal ein bisschen Freizeit gibt: Watutinki ist von Wald umgeben, der Titeldruck soll in der Natur ein wenig weichen. Wird sich dies als großer Vorteil gegenüber Sotschi erweisen – trotz fehlenden Strandes und fehlender Palmen? Nicht vergessen: In Sotschi wurden die DFB-Stars 2017 beim Confed Cup nicht vom schon früh morgens beginnenden Partyradau verschont. Nun heißt es: Ruhe draußen, Luxus drinnen.