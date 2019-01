BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat auf dem Spobis in Düsseldorf über seinen möglichen Nachfolger gesprochen. Er betonte, dass er unbedingt eine interne Lösung finden will und nannte vier potenzielle Kandidaten. Watzke nahm zudem Stellung zu der Super League und erklärte, was bei Borussia Dortmund vor dem Abschluss eines Transfers passiert.

Watzke über... ...das verlorene Champions-League-Finale 2013: "Das war die bitterste Niederlage. Ich habe das Spiel nie wieder angeschaut und es körperlich und mental bisher nicht verarbeitet. Ich weiß nichts mehr von dem Spiel, ich weiß nicht, was ich nach dem Spiel gemacht habe - es ist komplett weg. Was ich in dem Moment und danach empfunden habe, weiß ich auch nicht mehr." ...seine wichtigsten sportlichen Entscheidungen als BVB-Boss: "Die wichtigsten personellen Entscheidungen waren 2005 an Michael Zorc festgehalten zu haben, 2008 Jürgen Klopp zu holen und in dieser Saison einen totalen Umbruch gestartet zu haben: Sebastian Kehl und Matthias Sammer dazuzuholen und einen neuen Trainer." ...den perfekten Trainer: "Ich würde erwarten, dass man die Handschrift klar erkennen kann, dass er einen engen Draht zur Mannschaft hat - und einen guten Charakter." ...den möglichen Druck, sich auf eine Super League einzulassen: "Wir vertreten einen gewissen Werte-Kanon. Es gibt gewisse Dinge, die sind nicht verhandelbar. Aber es gibt keinen Druck."

Watzke: Kehl oder Sammer als Nachfolger?

...seine Verwurzelung zum BVB : "Ich glaube, dass meine Beziehung zu Borussia Dortmund so tief ist, dass ich auch dann, wenn der BVB einen anderen Kurs einschlagen würde, nicht beleidigt sagen würde: 'Das ist nicht mehr Verein'. Ich werde immer Borusse sein. Einen anderen Klub wird es nicht geben." ...die 50+1-Regel: "Ich bin Überzeugungstäter. Ich habe das Gefühl, dass uns die Regel hilft, wenn wir Fußball weiter als gesellschaftspolitischen Mittelpunkt abbilden wollen. Ich will nicht das englische Modell. Mir geht es um den Fußball-Fan. Es wird getan, als wenn die Investoren, die da kämen, lupenreine Demokraten mit reinsten Motiven wären. Der Fußball sollte nicht so viel ändern, keine andere Sportart wird jemals an den Fußball herankommen, wenn er sich nicht selbst abschafft." ... seine Nachfolge: "Wenn ich ausscheiden sollte, würde ich gerne eine interne Lösung finden. Wir haben ein reiches Potenzial an hochkompetenten Leuten: Michael Zorc, Matthias Sammer, Sebastian Kehl beispielsweise - oder auch Lars Ricken. Es ist nicht einfach, den einen Nachfolger zu finden. Du musst die Aufgaben dann teilen."

