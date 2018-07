Hans-Joachim Watzke gibt den BVB-Stars Noten - und stellt Forderungen an Mario Götze

Hans-Joachim Watzke hat einen Blick hinter die Kulissen von Borussia Dortmund gewährt und ein kurioses Ritual enthüllt: Im Kreise seiner engsten Mitarbeiter gibt der BVB-Boss seinen Profis nach jedem Heimspiel Noten. "Wir sitzen dann oft noch zusammen später nach dem Spiel, trinken ein Glas, damit man runterkommt und irgendwann werden dann auch Noten verteilt", verrät der Klubchef in einem Bild-Podcast: "Das ist ,closed‘, komplett geheim. Das macht dann Spaß, da wird auch viel diskutiert über die einzelnen Noten." Das Prozedere sei "ganz cool. Ist aber am Ende natürlich ein Scherz."

Ein Spieler, der bei Watzkes Bewertungsrunde zuletzt nicht immer gut weg gekommen sein dürfte, ist Mario Götze. Der Weltmeister erlebte eine enttäuschende vergangene Saison und wurde am Ende nicht für die WM in Russland nominiert. Stattdessen nutzte der 26-Jährige die Sommerpause, um in privatem Training wieder in Top-Form zu kommen. Watzke glaubt weiter an die Stärken Götzes, stellt aber auch klare Forderungen, um den WM-Helden wieder in alter Leistungsstärke zu sehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der neue BVB-Trainer Lucien Favre.