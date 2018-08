Wechsel oder nicht? Das sagt Horst Heldt zur Zukunft von Ihlas Bebou bei Hannover 96

Will Hannover 96 Ihlas Bebou abgeben? Wie der Kicker schreibt, wollen die Roten den Flügelflitzer auf dem Transfermarkt anbieten. Etwa 15 Millionen Euro könne Hannover 96 für den 24-Jährigen bekommen, er wäre damit der teuerste Abgang der 96-Geschichte. Angeblich sollen Vereine aus der Premier League Interesse an dem Togolese haben. Der Kicker bringt auch den VfL Wolfsburg mit Bebou in Verbindung.