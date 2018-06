Nach Wechsel zu Real: Spaniens Trainer Lopetegui vor dem WM-Aus? 

Viel schlechter könnte die Weltmeisterschaft für Spanien kaum starten. Am Dienstag machte Real Madrid bekannt, dass der spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui zur kommenden Saison den Posten des Trainers bei den Königlichen übernehmen wird. Und in Spanien überschlagen sich seitdem die Nachrichten. Wie die Marca berichtet, läuft alles auf eine Trennung hinaus.

Nun kündigte der Verband eine Pressekonferenz am Mittwoch für 10.30 Uhr (MESZ) an, auf der neben Lopetegui auch Rubiales zu Wort kommen soll. Doch diese wurde nun kurzfristig auf 11.30 Uhr verschoben! Was ist der Grund dafür?

Bisher wollte von Verbandsseite niemand darüber Auskunft geben, ob der bisherige Coach der Nationalmannschaft auch noch am Freitag beim WM-Auftakt gegen Portugal (20 Uhr) auf der Bank sitzen wird.