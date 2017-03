Wechselgerüchte bei RB um Timo Werner – Jungstar bleibt in Leipzig

Wenn es um Spieler geht, spielt auch Geld eine gewichtige Rolle. Große Summen werden vor allem in der englische Premiere League bewegt und deshalb ist es wenig verwunderlich, dass auch Vereine wie der FC Liverpool ein Auge auf die Kicker aus Sachsen geworfen haben sollen. Neueste Variante: Trainer Jürgen Klopp will im Sommer Timo Werner an die Anfield Road holen. So berichtet es die Bild-Zeitung am Freitag. Auch die beiden großen Clubs aus Manchester sollen Interesse signalisiert haben.