Setzt Borussia Dortmund künftig auf kroatische Unterstützung? Verschiedene Medien berichten, dass der BVB, der ohnehin auf der Suche nach einem Topstürmer ist, Interesse an Mario Mandzukic haben soll, der selbst noch am Sonntag mit Kroatien das WM-Finale gegen Frankreich mit 2:4 verlor.

Der 32-jährige Mandzukic kennt sich in Deutschland bestens aus, spielte er doch in der Vergangenheit schon für den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München. In Italien spielte er zuletzt nicht mehr so groß auf, erzielte in der vergangenen Saison nur magere fünf Tore in der Serie A. Vielleicht verpflichtete die "alte Dame" auch deshalb Weltstar Cristiano Ronaldo für die kommende Saison.