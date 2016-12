Wegen aggressiver Spieler: In Hannover droht Schiedsrichter-Mangel

Der Kreis Hannover-Land hat besonders große Probleme, Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. „Das Problem ist ja ausreichend bekannt, es fehlen an allen Ecken und Ende Schiedsrichter. Die in den unteren Ligen und Spielklassen, das sind die Gekniffenen“, sagt Michael Nietsche, Vorsitzender des NFV-Schiedsrichterausschusses Hannover-Land.

Etwas besser sieht es im Kreis Hannover-Stadt aus. „Wir können uns eigentlich nicht beklagen, wir haben noch relativ viele Schiedsrichter. Im Herrenbereich haben wir jedoch Probleme“, so Volker Mende, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses.

Angst vor Gewalt

Doch warum wollen viele Unparteiische nicht mehr mit der Pfeife auf dem Rasen stehen?

Als Hauptgrund führen die Schiedsrichter-Vertreter den veränderten, teilweise gewaltsamen Umgang auf dem Fußballplatz an. Allein der Kreis Hannover-Stadt hat in der Hinrunde neun Fälle gezählt, in denen Schiedsrichter angegriffen oder massiv bedroht wurden. Das Kreisligaspiel Sportfreunde Ricklingen gegen den HSC Hannover II musste abgebrochen werden, weil ein Spieler nach einem Foul versuchte, den Schiedsrichter zu attackieren.

„Der Umgang mit den Schiedsrichtern stimmt nicht. Das sieht man ja schon in der Bundesliga: Ob einer daneben schießt interessiert nicht, aber die Schiedsrichter werden für falsche Entscheidungen förmlich gehängt“, moniert Nietsche. Auch Mende macht das aggressive Verhalten gegenüber Unparteiischen für den Schiedsrichtermangel verantwortlich: „Kaum noch jemand hat Lust, Spiele in der 4. Kreisklasse zu pfeifen. Die Spieler dort sind respektlos und aggressiv.“ Für den Kreis Hannover-Stadt würden viele Jugendliche pfeifen, aber im Alter hätten die meisten keine Zeit und Lust mehr.