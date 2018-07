Nach Löw-Angriff: "Dummes Zeug"! Heftige Kritik an Philipp Lahm

Philipp Lahm, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, übte zuletzt heftige Kritik an Bundestrainer Joachim Löw, der mit dem DFB-Team vor wenigen Wochen sang- und klanglos bei der WM in Russland ausschied.

„Ich denke, dass man mit der neuen Generation und den neuen Leuten nach so einem Ereignis die Ansprache auch verändern sollte“, sagte der 34 Jahre alte frühere Fußballer des FC Bayern München am Samstag in der ARD. In einem öffentlichen Brief schrieb Lahm am Donnerstag auf dem sozialen Netzwerk Linkedin unter anderem, die Mannschaft hätte bei der WM 2018 eine „straffere Führung“ gebraucht. Ein klarer Seitenhieb in Richtung Löw.

Nun erntet Lahm selbst harte Kritik

"Schon arg überrascht" sei er über den öffentlichen Angriff Lahms, hielt Alexander Nouri, der Ex-Coach von Werder Bremen, am Sonntag im Doppelpass auf Sport1 fest: "Man wünscht sich, dass das nicht in der Öffentlichkeit geschieht. Das bekommt den Beigeschmack von Eigen-PR."