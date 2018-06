Wegen BVB-Karriere: Mario Götze sagt Hochzeitsfeier ab

Das hat es in sich: Weil Mario Götze nach der verpassten WM sportlich um den Anschluss kämpfen muss, hat der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund nun seine Hochzeitsfeier auf Mallorca abgesagt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin Brömmel, die er im Mai in Düsseldorf standesamtlich heiratete , wollte er am 18. Juli in einer Finca auf der Mittelmeerinsel kräftig feiern. Alles war vorbereitet, das Menü ausgewählt und 60 Gäste geladen.

Laut Bild wird aus dieser Party jetzt nichts. Auch, weil Borussia Dortmund an diesem Datum für neun Tage in ein Trainingslager in die USA fliegt. Nach Informationen des Blattes hat Götze sich bewusst entschieden, schon am Tag der geplanten Hochzeit mit in die Vereinigten Staaten zu fliegen. Das hat einen Grund: In den ersten Tagen der neuen Saison werden die Karten unter den Profis traditionell neu gemischt. Beim BVB ganz besonders, weil mit Lucien Favre ein neuer Trainer kommt.