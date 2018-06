Wegen Erdogan-Affäre: Ex-Nationalspieler Borowka will alle DFB-Andenken verkaufen

Der Umgang mit der Erdogan-Affäre um Ilkay Gündogan und Mesut Özil hat dem DFB in den vergangenen Wochen große Kritik eingebracht. Der einstige Nationalspieler Uli Borowka geht sogar noch einen Schritt weiter und will die Brücken zur Nationalmannschaft gänzlich abbrechen. "Der DFB hat mit seinem Krisenmanagement komplett versagt. Es gibt keine zwei Meinungen: Özil und Gündogan hätten rausgeworfen werden müssen!", griff der frühere Abwehrspieler im Interview mit der Rheinischen Post den Verband scharf an.