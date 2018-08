Wegen Löw-Aussagen - Philipp Lahm kontert Jürgen Klopp und Co. 

Der Lieblingsgegner des flinken Rechtsfuß war Werder Bremen. Gegen die Elf von der Weser netzte Lahm ingesamt drei Mal ein und legte sechs Tore auf - so viele Tor-Beteiligung wie gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft. Am 18. Oktober 2014 schnürte Philipp Lahm gar den ersten Doppelpack seiner Karriere. Beim 6:0 gegen das Schlusslicht aus Bremen wirbelte sich der Bayern-Dauerbrenner als defensiver Mittelfeld-Stratege zum "Man of the Match". Und war somit an dem 200. Bundesliga-Sieg seiner Laufbahn maßgeblich beteiligt. © Imago