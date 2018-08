Klopp zu Sport1: "Wie soll ich das nett ausdrücken? Ich fand Philipp echt einen geilen Spieler. Aber wenn du das zu sagen hast, als einer der deutschen Rekordnationalspieler. Dann fahr da hin oder ruf einen an und sag es ihnen."

Ex-Nationalspieler Philipp Lahm hatte nach der WM in Russland Kritik an seinem früheren Bundestrainer Joachim Löw geäußert. Lahm forderte einen "strafferen Führungsstil". Dazu hat sich nun der deutsche Toptrainer Jürgen Klopp geäußert.

"Wir sind nicht besser als der Rest": So erklärt sich Jürgen Klopp das deutsche WM-Aus

Lahm hatte bei LinkedIn - einem beruflichen Netzwerk - einen Text veröffentlicht und darin Löw aufgefordert mit seinen Spielern weniger kollegial umzugehen. Klopps Reaktion darauf: "Ich kann damit nichts anfangen. Was sind denn straffere Regeln? Die Jungs müssen in Trainingsklamotten anreisen oder was." Scherzhaft fügte er hinzu: "Vielleicht hat er es auch auf Bayerisch gesagt und es gab einen Übersetzungsfehler."

Einige mutmaßten, dass Lahm sich mit seiner Kritik für einen Job beim DFB in Stellung bringen wollte. Inzwischen steht fest, dass Lahm im Falle der Vergabe der EM 2024 nach Deutschland Chef des Organisationskomitees wird.