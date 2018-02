Wegen Urteil zu Polizeikosten: Winkler sieht sächsische Fußballvereine in Gefahr

Das Bremer Oberverwaltungsgericht hat die Gebührenforderungen des Bundeslandes an die DFL für rechtens erklärt. Der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Leipzig. Der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes hat mit Unverständnis auf das Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts (OVG) im Kostenstreit um Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga reagiert. „Für Ordnung und Sicherheit auch im Umfeld von Sport- und Kulturveranstaltungen ist der Staat zuständig. Dafür nimmt er Steuern ein“, sagte Hermann Winkler.

Beispielsweise zahle auch die Deutsche Fußball-Liga über eine Milliarde Euro an Steuern. „Jetzt besteht die Gefahr, dass die Kosten für Polizeieinsätze bis nach ganz unten durchgereicht werden. Und das zu bezahlen, dazu sind die sächsischen Vereine einfach nicht in der Lage.“

DURCHKLICKEN: Stadtderby bleibt nicht friedlich Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (29) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (5) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (44) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (45) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (2) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (1) (LVZ) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (3) (LVZ) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (1) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (6) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (9) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (7) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (7) (Christian Modla) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (3) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (4) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (2) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (8) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (25) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (9) (Imago) Anspannung vor dem Spiel, weil die Leutzscher Kicker das Stadion erst mit reichlich Verspätung erreichen. (@ Christian Modla) (5) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (6) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (8) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (14) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (15) (Imago) Dietmar Demuth: "Wer hier einen Fußball-Leckerbissen sehen wollte, war falsch. Derbys sind Kampfspiele, da gibt es nichts anderes. Den Punkt haben wir uns verdient." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (10) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (23) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (18) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (13) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (4) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (16) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (20) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (24) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (22) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (17) (Christian Modla) Robert Zickert (1. FC Lok, Bildmitte): "Den Sieg hatten wir nicht verdient, weil wir uns dem Spielstil von Chemie angepasst haben. Latte hat unsere Chancen sehr gut vereitelt." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (26) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (27) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (30) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (31) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (28) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (37) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (43) (Christian Modla) Stefan Karau (Chemie-Kapitän, rechts): "Lok hatte sicher die besseren Torchancen, wir hätten ein, zwei Konter besser ausfahren müssen. Insgesamt können beide mit dem Punkt zufrieden sein." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (38) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (41) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (36) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (34) (Christian Modla) Alexander Bury (BSG Chemie Leipzig, links): "Dass es bei diesem Spiel Unterbrechungen gibt, kann man ja inzwischen einplanen. Geholfen hat es niemandem. Wir haben den Rhythmus und den Spielfluss verloren." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (40) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (90) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (33) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (35) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (94) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (61) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (91) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (89) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (83) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (88) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (86) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (93) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (87) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (84) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (46) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (60) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (62) (Christian Modla) Lok-Coach Heiko Scholz: "Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu entscheiden. Ein Kompliment an Chemie, sie haben gefightet. Aber eine richtige Chance haben wir auch nicht zugelassen. Zwei Derbys, vier Punkte. Das kann ich unterschreiben." © Christian Modla Djamal Ziane (Lok-Angreifer, links): "Als ich allein auf Latte zulaufe, den muss ich machen. Mehr als solche Chancen bekommst du in so einem Spiel nicht. Wir waren besser, konnten unser Spiel aber nicht aufziehen." © Christian Modla Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (64) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (82) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (80) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (85) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (81) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (92) (Imago) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (95) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (98) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (97) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (104) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (99) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (100) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (103) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (102) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (101) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (106) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (96) (Christian Modla) Das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie (105) (Christian Modla)

Winkler sieht die Gefahr, dass dann auch Tickets teurer werden könnten, sagt aber gleichzeitig: „Die Kosten lassen sich ja gar nicht komplett umlegen“. Nicht für alles, was in und um Stadien herum passiere sei der Fußball ursächlich. „Die Verrohung ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft“, so der Präsident.

Winkler warnte davor, jetzt wieder auf die Fußball-Profis einzuschlagen nach dem Motto: Die haben ja Geld. „Durch den Grundlagenvertrag mit dem DFB zahlt die DFL aus ihren Einnahmen mehrere Millionen – auch für den Amateurfußball. Dadurch profitieren die sächsischen Vereine von den Profi-Ligen“, so Winkler.

RB Leipzig will zunächst den endgültigen Ausgang des Rechtsstreits abwarten. „Das ist ein laufendes Verfahren, das wir beobachten. Die DFL hat bereits angekündigt, Revision beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen“, sagte ein RB-Sprecher. Bereits vor der Saison werden die absehbaren Hochsicherheitsspiele festgelegt. Je nach aktueller Entwicklung lasse sich die Liste noch einmal anpassen. In dieser Saison wurden bisher die Spiele gegen Frankfurt, Stuttgart und Dortmund in die höchste Sicherheitskategorie eingeordnet.

Auch Chemie und Lok mit wenig Verständnis

„Bei Ereignissen im öffentlichen Raum kann der Verein meiner Meinung nach nicht zur Verantwortung gezogen werden“, sagte Frank Kühne, Vorstand des Viertligisten BSG Chemie Leipzig. Es sei aber ein ganz schwieriges Thema. Diese Problematik sei nur mit allen Beteiligten zu lösen. Dazu gehörten die Vereine, der Fußball-Verband, die DFL, und da Land, das heißt natürlich auch die Polizei. „Vielleicht sollte man im Vorfeld mehr Prävention betreiben. Das heißt, die Vereine bei vorbeugenden Maßnahmen finanziell unterstützen.“

Ähnlich argumentiert Martin Mieth, Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft des 1. FC Lok: „Wir haben wenig Verständnis, wenn diese Kosten auf die Vereine abgewälzt werden. Wenn das im Profibereich Schule macht, wäre perspektivisch auch die Regionalliga betroffen.“ Mieth ergänzte: „Die öffentliche Sicherheit obliegt dem Staat. Bei Demonstrationen werden auch nicht die Veranstalter zur Kasse gebeten.“

Ungute Erinnerungen: Dynamo-Fanrandale in Karlsruhe Vor dem Anpfiff: "Fans" von Dynamo Dresden zünden Pyrotechnik © imago In Camouflage: Die Fans von Dynamo in Karlsruhe © imago Wieder Pyrotechnik: Die Fans von Dynamo Dresden in Karlsruhe © imago Alle in camouflage: Die Anhänger von Dynamo Dresden © imago Massiver Einsatz von Pyrotechnik: Die Fans von Dynamo Dresden © imago Die Fans von Dynamo in Karlsruhe: Wieder einmal wurde Pyrotechnik gezündet © imago Die Fans von Dynamo Dresden in Karlsruhe © imago "Krieg dem DFB": Die Anhänger von Dynamo Dresden protestieren gegen den Verband © imago Footballarmy Dynamo Dresden: Die Fans der SGD in Dresden © imago Sauer auf den DFB: Die Anhänger von Dynamo Dresden © imago Schluss mit dem Kuschelkurs fordert DNN-Redakteur Stefan Schramm in seinem Kommentar. © imago Alle in Camouflage: Die Fans von Dynamo Dresden © imago In Camouflage: Die Fans von Dynamo Dresden in Karlsruhe © imago Die Anhänger von Dynamo Dresden beim Spiel in Karlsruhe. © Uwe Anspach

Dynamo Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born erklärte: „Wir begrüßen den Schritt der DFL ausdrücklich, gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen Revision einzulegen. Die Exekutive und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sind eine originäre Aufgabe des Staates, nicht von Verbänden oder Vereinen. Niemand kann ernsthaft ein Interesse daran haben, dass Sicherheit und Ordnung bei Fußballspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen zukünftig von Privatunternehmen organisiert und gewährleistet werden. Ich sehe die Gefahr, dass ein solches Urteil dazu führt, dass Sicherheit als ein wichtiges öffentliches Gut zukünftig privatisiert und kommerzialisiert wird.“

Erzgebirge Aue ohne Hektik

Bei Erzgebirge Aue löste das Urteil keine große Hektik aus. „Wir warten erst einmal die Urteilsbegründung ab“, hieß es von Geschäftsführer Michael Voigt. „Wir sehen aktuell keinen Handlungsbedarf“. Weitere Kommentare waren aus dem Lößnitztal zunächst nicht zu bekommen. Das hat einen einfachen Hintergrund: Sicherheits- oder gar Hochsicherheitsspiele sind in Aue eher die Seltenheit. Selbst gegen den Erz-Rivalen Dynamo Dresden laufen die Derbys in der Regel einigermaßen friedlich ab – von verbalen Entgleisungen aller Art mal abgesehen. Insofern ist es aktuell eher fraglich, ob Aue von dem Urteil des Gerichtes in Bremen überhaupt betroffen sein wird.

Das OVG hatte Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen an die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch in einer Berufungsentscheidung für rechtens erklärt und dies damit begründet, dass Fußballspiele auch aufgrund der Sicherheitsleistungen der Polizei wirtschaftlich erfolgreich seien. „Die Spiele in Bremen mit Kostenerstattungsanspruch der Stadt waren alle im Vorfeld ausverkauft. Das Argument des Oberverwaltungsgerichts, die Polizei trage zum wirtschaftlichen Erfolg bei, ist deshalb abwegig“, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel dazu. Die DFL hat bereits Revision gegen dieses Urteil beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig angekündigt.

„In Sachsen gibt es bislang keine Bestrebungen zur Erhebung von Einsatzkosten bei Fußballspielen“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums auf Sportbuzzer-Anfrage mit. Der Freistaat setze weiterhin auf den Dialog mit Verbänden und Vereinen um gemeinsame Sicherheitslösungen zu erarbeiten. Dies betreffe beispielsweise die Fortsetzung der Maßnahmen zur Gewaltprävention, die Durchsetzung von Stadionverboten und auch den Einsatz von personalisierten Tickets. Ungeachtet dessen werde man aber die Entwicklung im Bereich der Kostenlegung anderer Bundesländer aufmerksam verfolgen.

Roland Herold und Anne Grimm

