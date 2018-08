Wegen Witsel: Braucht der BVB Hilfe von Juristen der Fifa?

Denn Vertragsdetails sind oft nicht einfach zu durchschauen. Borussia Dortmund und Witsel selbst gehen nach übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und Belgien davon aus, dass die Klausel Gültigkeit besitzt, Tianjin Quanjian hingegen zweifelt das an, will Zeit gewinnen.

Das soll Axel Witsel bei Borussia Dortmund kassieren - kein Medizincheck am Montag

Bericht: BVB-Transfer von Axel Witsel perfekt - Medizincheck am Montag

Der Belgier steht nämlich noch bis 2019 in China unter Vertrag. Zudem läuft in China die Saison, Tianjin steht nur im Mittelfeld der Liga und hofft, dass Witsel für wichtige Impulse in der zweiten Saisonhälfte sorgen kann.