Wolfs Premiere als HSV-Coach gelang am Freitag mit einem 1:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Magdeburg. Wehen fiel in der 3. Liga nach einem 0:0 gegen den FSV Zwickau auf Rang sechs zurück. „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir einfach an der Leistung anknüpfen, die wir zuletzt gezeigt haben. Wir müssen wieder bei null anfangen und mit einem klaren Plan in das Spiel gehen. Nur so haben wir eine Chance“, erklärte HSV-Coach Wolf am Montag in der Pressekonferenz vor dem Pokalduell. Alle HSV-Spieler meldeten sich für die Pokal-Begegnung fit. „Wehen Wiesbaden ist eine Spitzenmannschaft in der dritten Liga. Sie hatten einen schweren Start, das war etwas überraschend. Dann sind sie aber gut zurückgekommen und haben auch Karlsruhe bezwingen können. Mit St. Pauli haben sie zudem einen Zweitligisten in der ersten Pokalrunde rausgeworfen. Wir gehen von einem engen Spiel aus. Wir fahren da nicht hin und gewinnen einfach so im Vorbeigehen“, sagte Hannes Wolf am Montag in Hamburg.