Weil Deutschland raus ist: Viele freie Plätze bei England-Spiel in Samara

Extrem viele freie Ränge in einem WM-Topspiel im Viertelfinale: Wie kann das sein? Das fragen sich viele Fans beim Schauen des Spiels zwischen Schweden und England in Samara. Die kuriose Antwort: In gewisser Weise ist die deutsche Mannschaft daran schuld.

Denn: Die deutsche Nationalmannschaft hätte ihr Viertelfinale in Samara gespielt. Doch das Team von Bundestrainer Joachim Löw scheiterte völlig überraschend bereits in der Vorrunde an den Schweden (die stattdessen Gruppensieger wurden), Mexiko und Südkorea und wurde Letzter seiner Vorrundengruppe F. Viele deutsche Fans hatten bei den Ticket-Verkaufsrunden gepokert und sich Karten für das Viertelfinale in Samara gesichert – in der vermeintlichen Gewissheit, dass die Deutschen den Gruppensieg einheimsen würden. Doch weit gefehlt.