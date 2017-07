Weiß, Blau und viele Pixel: RB Leipzig zeigt neue Trikots

Leipzig. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: RB Leipzig spielt auch in der neuen Saison zu Hause mit weißen Trikots. Auf fremdem Rasen tragen die Roten Bullen weiterhin blaue Shirts. Erstmals seit drei Jahren, also seitdem Nike Trikotsponsor ist, hat sich auch das Design stärker verändert. Vor allem auf den Schultern: Vom Kragen bis zum Ärmel schmücken rote beziehungsweise auswärts gelbe Pixel das Hemd.

In der Red-Bull-Arena tragen die Leipziger zum weißen Trikot rote oder weiße Shorts. Auf den weißen Stutzen sind rote Querstreifen im Bereich der Waden hinzugekommen. Auswärts läuft RBL passend zum Trikot mit blauen Hosen und blauen Stutzen auf, die gelbe Streifen aufweisen. Wie das dritte Trikot aussieht ist noch geheim. Bisher hatten die Leipziger ein rotes Trikot als weitere Option in petto.

In dieser Spielzeit ist auch der Unterschied zu den Modellen von Red Bull Salzburg, die den gleichen Ausstatter haben, deutlich größer. Die Trikots des österreichischen Meisters sind schlichter gestaltet und haben nicht das große Sonnenlogo mit zwei Bullen sondern den Namen des Sponsors auf der Brust. In der vergangenen Saison hatte der Salzburger Spieler Andreas Ulmer ein Leipziger Trikot während der Qualifikation für die Champions League getragen – die Verwechslung fiel erst nach dem Spiel auf.

Personal-News: Kein RB-Trikot mehr tragen wird in der neuen Saison Kamil Wotjkowski. Der polnische U19-Nationalspieler wechselt zum polnischen Erstligisten Wisla Krakau. Das teilten beide Clubs am Montag mit. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich im März bei einem Länderspieleinsatz das Wadenbein gebrochen, damit war für ihn die Saison im RB-Nachwuchs vorzeitig beendet. Der 19-Jährige hat in Polen alle U-Nationalmannschaften durchlaufen, an ihm sollen auch Borussia Dortmund und der RSC Anderlecht interessiert gewesen sein.