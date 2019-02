Weißflog über Nykänen: "Er war ein Mensch mit Stärken und Schwächen"

Leipzig. Finnland und die internationale Sportwelt trauern um Ausnahme-Skispringer Matti Nykänen. Der viermalige Olympiasieger starb im Alter von nur 55 Jahren. Der Finne bewegte sich zwischen den Extremen. Die Skisprung-Legende feierte Olympiasiege und setzte sportliche Maßstäbe, saß aber auch im Gefängnis und machte durch Alkohol-Eskapaden von sich reden. „Die Hölle ist nicht so schlimm, wie mein Leben jahrelang war“, beschrieb der frühere Ausnahmeathlet seine Erlebnisse einmal. Wir sprachen mit Jens Weißflog, 54, härtester Konkurrent Matti Nykänens in den 1980-er Jahren.

Waren Sie geschockt oder doch nicht ganz so überrascht, weil es ihm in letzter Zeit nicht so gut gegangen sein soll?

Davon habe ich nichts gehört. Insofern war ich schon ziemlich geschockt. Die Nachricht hat mich sehr berührt und betroffen gemacht.