Weißrussland gegen Niederlande live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Holland in Not! Vor der Partie Weißrussland gegen Niederlande am Samstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in der Gruppe A der WM-Qualifikation macht man sich beim Vize-Weltmeister von 2010 nichts vor. Will die Elftal noch das WM-Ticket lösen, dann müssen in Borisov gegen Weißrussland und vor heimischer Kulisse am Dienstag gegen den Tabellenzweiten Schweden zwei Siege her.