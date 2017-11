Weitere Spieltage terminiert: RB Leipzig muss fünf Mal samstags ran

Leipzig. Die DFL hat am Dienstag die Bundesligaspieltage 15 bis 22 terminiert. Demnach muss RB Leipzig gleich fünf Mal am Samstag ran, davon zwei Mal um 18.30 Uhr (gegen Schalke 04 und bei Mönchengladbach). Die Partie gegen den FC Augsburg steigt am Abend des 9. Februar um 20.30 Uhr. Auf den Weg nach Wolfsburg müssen sich die RB-Fans dagegen an einem Dienstag machen.