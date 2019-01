Weitere Winter-Transfers bei 96? Horst Heldt kann nicht "in die Glaskugel schauen"

Heldt kann auch nicht die Glaskugel schauen

Sollte Jonathas von den Ärzten grünes Licht für seinen zweiten Anlauf bei Hannover 96 bekommen, dann hat Präsident Martin Kind bereits angekündigt, dass die „Roten“ auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden würden. Das war es dann also mit den Transfers in diesem Winter? Manager Heldt sah das kindsche Wort noch nicht in Gänze in Stein gemeißelt: „Grundsätzlich hatte der Präsident schon Stellung dazu genommen, aber solange das Transferfenster geöffnet ist – und ich leider auch nicht in die Glaskugel schauen kann, was noch so alles passiert -, denke ich, ist es wichtig, da immer am Ball zu bleiben und verschiedene Sachen durchzuspielen.“ Schließlich ginge es ja nicht immer nur um Zugänge, es ginge ja eventuell manchmal auch um Abgänge.