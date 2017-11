Anzeige

Nur noch wenige Plätze sind frei!

Deutschland konnte sich mit neun Siegen aus neun Spielen souverän für die WM 2018 qualifizieren und löste sein Ticket als eine der ersten der insgesamt 32 Mannschaften, die im kommenden Sommer in Russland an den Start gehen werden. Gastgeber Russland ist natürlich gesetzt.

Als bislang letzte Nationen lösten Tunesien und Marokko die Fahrscheine für Russland. Die Elfenbeinküste um Hertha-Star Salomon Kalou dagegen scheiterte in der Afrika-Qualifikation. Das Team des Belgiers Marc Wilmots verlor das letzte und entscheidende Spiel in der Gruppe C gegen Marokko mit 0:2 und belegt im Endklassement mit acht Punkten nur Rang zwei hinter Marokkanern, die zum ersten Mal seit 1998 wieder bei einer Endrunde antreten.

Wer ist bei der WM dabei?

Insgesamt 26 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2018 schon gelöst. Darunter ist natürilich die deutsche Nationalmannschaft, aber auch zwei Debütanten, die es zum ersten Mal überhaupt zu einer Weltmeisterschaft geschafft haben.

Welche Teams sind für die WM 2018 qualifiziert? Deutschland hat sich mit neun Siegen aus neun Spielen souverän für die WM 2018 qualifiziert - 25 weitere Mannschaften stehen bereits fest. Wer tritt in Russland ebenfalls an, um Weltmeister zu werden? Der SPORTBUZZER hat die Liste. © Getty Aus Europa dabei: Frankreich © Getty Aus Europa dabei: Belgien © Getty Aus Europa dabei: England © Getty Aus Europa dabei: Spanien © Getty Aus Europa dabei: Island © imago Aus Europa dabei: Serbien © Getty Aus Europa dabei: Polen © Getty Aus Europa dabei: Portugal © Getty Aus Afrika dabei: Ägypten © Getty Aus Afrika dabei: Nigeria © imago Aus Afrika dabei: Marokko © imago Aus Afrika dabei: Tunesien © imago Aus Afrika dabei: Senegal © Getty Aus Asien dabei: Japan © Getty Aus Asien dabei: Südkorea © Getty Aus Asien dabei: Iran © Getty Aus Nord- und Mittelamerika dabei: Costa Rica © Getty Aus Nord- und Mittelamerika dabei: Mexiko © Getty Aus Nord- und Mittelamerika dabei: Panama © imago Aus Südamerika dabei: Brasilien © imago Aus Südamerika dabei: Kolumbien © Getty Aus Südamerika dabei: Uruguay © Getty Aus Südamerika dabei: Argentinien © Getty Als Gastgeber dabei: Russland © imago Aus Asien dabei: Saudi-Arabien © Getty

Welche Entscheidungen stehen noch aus?

Europa

Neun der 13 Startplätze der Europa-Qualifikation sind vergeben, in den Play-offs kämpfen acht Nationen um die letzten vier Tickets. Die ersten Entscheidungen stehen am Sonntag an, wenn die Rückspiele von Nordirland gegen die Schweiz und Kroatien gegen Griechenland anstehen. Außerdem spielen Schweden gegen Italien (den Weltmeister von 2006) sowie Dänemark gegen Irland.

Südamerika/Ozeanien

Noch ein Teilnehmer wird ermittelt. In den Play-offs trifft Peru, der Fünfte der Südamerika-Qualifikation auf Ozeanienmeister Neuseeland. Peru ging als klarer Favorit in die Duelle, kam in der Nacht auf Samstag aber nicht über ein 0:0 in Wellington hinaus. Trotzdem sind die Südamerikaner für das Rückspiel am 16. November der überragende Top-Kandidat des Duells.

Asien/Nord- und Mittelamerika

Noch ein Teilnehmer wird ermittelt. In den Play-offs in Asien setzte sich Australien gegen Überraschungsmannschaft Syrien durch. Die Australier spielen nun gegen CONCACAF-Vertreter Honduras um das WM-Ticket. Im ersten Spiel schafften die "Socceroos" ein 0:0-Remis in Honduras und haben nun gute Chancen, im Rückspiel am 15. November in Sydney den Sprung zur WM zu schaffen.

Afrika

Alle Entscheidungen sind gefallen.

KOMMENTIEREN