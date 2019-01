Welcome Mister Rowe! - Möglicher Neuzugang von RB Leipzig beim Medizincheck

Leipzig. Emile Smith Rowe, 18-jähriger offensiver Mittelfeldspieler von Arsenal London und RB-Neuzugang in spe, ist am Mittwochabend heimlich, still und leise aus London eingeflogen und absolvierte am Donnerstagvormittag die sportärztlichen Untersuchungen. Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick bestätigte das im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz, wollte aber ansonsten keine weiteren Aussagen treffen. Im Laufe des Tages soll Rowe einen Leihvertrag bei RB Leipzig bis 30. Juni 2019 unterschreiben. Die kolportierte Leihgebühr für den Flügelspieler von rund einer Million Euro wollte Rangnick ebenso wenig kommentieren wie eine mögliche Kaufoption.

Am Donnerstag machte der junge Engländer in Begleitung seiner Eltern zunächst Halt in der Schkeuditzer Helios-Klinik, wo er von Chefarzt Dr. Jens Thiele via Kernspintomographie gecheckt wurde. Nach der hochauflösenden MRT-Untersuchung folgte ein weiterer Medizincheck bei RB-Clubarzt Dr. Frank Striegler in der Thonberg-Klinik in der Riebeckstraße.