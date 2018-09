Weltauswahl 2018: Kroos, Hummels, Kimmich und ter Stegen unter den Kandidaten

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Mats Hummels und Joshua Kimmich (beide Bayern München) gehören zu den insgesamt 55 Kandidaten für die Weltauswahl 2018. Die Wahl wird vom Weltverband FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro organisiert und die Sieger am 24. September im Rahmen der Show „The Best FIFA Football Awards“ in London bekanntgegeben.