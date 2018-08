Weltkriegs-Witz: Ex-Nationalspieler Stefan Reinartz sorgt für Ärger

Bei der Belobigung des jungen Jamaikaners, der in der vergangenen Saison zu den besten Spielern der Bundesliga zählte, blickte Reinartz auf seine eigene Zeit unter dem Bayer-Kreuz zurück und sagte auf englisch über den früheren Leverkusen-Trainer Roger Schmidt: "Mit dem Führungsstil von Roger Schmidt hätten wir den 2. Weltkrieg gewonnen" - wörtlich: "With Roger Schmidt‘s leadership we would have won the second world war" - eine böse Entgleisung.