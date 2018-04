Weltmeister Horst Eckel glaubt an Klassenerhalt des 1. FC Kaiserslautern

Die 1950er Jahre, die "goldenen Jahre", sind der erste Höhepunkt in der Erfolgsvita des 1. FC Kaiserslautern. 1951 nimmt FCK-Legende Fritz Walter die erste deutsche Meisterschaft für die Pfälzer entgegen (Foto), eine weitere 1953 und zwei Finalteilnahmen in den beiden folgenden Jahren schließen sich an. © dpa

Nach Gründung der Bundesliga 1963 halten sich die Pfälzer lange Zeit im oberen Mittelfeld der Tabelle, haben aber immer mal wieder Anschluss an die Spitzenränge. Mit dem DFB-Pokalsieg 1990 und der deutschen Meisterschaft 1991 (Foto: Stefan Kuntz mit der Schale) kann Lautern nun endlich wieder große Erfolge feiern. © imago

Trotz des zwischenzeitlichen Abstiegs 1996 schafft der FCK im selben Jahr den zweiten DFB-Pokalsieg. 1997 folgt der souveräne Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus und 1998 sensationell der vierte deutsche Meistertitel der "Roten Teufel". © imago

Vor und nach diesem Triumph schaffte es noch keine Mannschaft, die deutsche Meisterschaft direkt in Folge des eigenen Aufstiegs zu gewinnen. Neben diesem Erfolg wird Kaiserslautern 1998 schon zum zweiten Mal nach 1991 zur "deutschen Mannschaft des Jahres" gewählt. © dpa

Auch in den beiden letzten Jahren der "Ära Rehagel" (1996-2000) kann der FCK in den folgenden Spielzeiten zwei Mal den fünften und damit einen internationalen Platz belegen. 1999 erreicht die Mannschaft nach dem Gruppensieg sogar das Champions League Viertelfinale. © getty

Trotz namhafter Spieler wie Mario Basler (Foto) startet Kaiserslautern mit nur sechs Punkten in sechs Spielen in die Saison 2000/2001, woraufhin Rehagel zurücktritt. Unter Nachfolger Brehme können die Pfälzer zwar noch das UEFA-Pokal-Halbfinale erreichen, doch zum Saisonende fällt die Mannschaft auf den achten Tabellenrang und auch in der Folgesaison wird Lautern trotz starken Saisonstarts nur Siebter. Außerdem kämpft der Verein im Folgenden auch mit finanziellen Schwierigkeiten. © imago

Trotz des Erreichens des DFB-Pokalfinals 2003 (1:3 Niederlage gegen den FC Bayern München) kann der FCK sich in der Rückrunde nur durch einen starken Saisonendspurt vor dem bereits sicher geglaubten Abstieg retten. Auch in der nächsten Saison 03/04 kämpfen die Lauterer gegen den Abstieg und belegen nur den 15. Tabellenrang. © imago

Nach einem 2:2 gegen den VFL Wolfsburg am letzten Spieltag der Saison 2005/2006 (ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten Wolfsburg hätte den Klassenerhalt bedeutet) erlebt der 1. FCK nun doch den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte. © imago

Bereits im zweiten Jahr nach dem Abstieg, 2007/2008, ist der FCK vom erneuten Abstieg, dieses Mal in die dritte Liga, bedroht. Obwohl die Mannschaft noch bis zum vorletzten Spieltag auf einem Abstiegsrang steht, lautet das Ergebnis nach der Saison noch Platz 13. Auf dem Bild zu sehen sind Fans der "Roten Teufel", die ihre Mannschaft trotz der durchwachsenen sportlichen Leistung im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg, der Spielstätte des FCK seit 1920, anfeuern. © imago

Im April 2010 dürfen die Fans des 1. FC Kaiserslautern dann endlich mal wieder etwas feiern: Nachdem in der Vorsaison der Aufstieg trotz guter Hinrunde noch geplatzt war, kehrt der FCK nach vier Jahren Zweitklassigkeit nun zurück ins deutsche Fußballoberhaus. Die Fans feiern den Erfolg zu Tausenden in der Innenstadt von Kaiserslautern. © dpa

In der ersten Saison nach dem Aufstieg kann Lautern nach einem starken Saisonfinale und mit Torschützenkönig Srdan Lakic (16 Tore) zwar noch Platz sieben erreichen... © imago

...doch schon in der nächsten Saison folgt der erneute Abstieg in die zweite Liga, Lautern landet abgeschlagen auf dem letzten Platz und lässt sich im bisher letzten Heimspiel der Bundesligageschichte am 33. Spieltag gegen Dortmund mit 2:5 vom Platz schießen. Im Saisonverlauf kann der FCK 21 Spiele in Folge nicht gewinnen und Trainer Krassimir Balakow, der erst im März für Marco Kurz verpflichtet worden war, wird nach nur zwei Monaten wieder entlassen. © imago

In den folgenden Jahren von 2012 bis 2015 verpasst Lautern drei Mal knapp den Wiederaufstieg in die Bundesliga: 2013 in der Relegation gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Foto: Alexander Baumjohann nach der 1:2 Niederlage im Rückspiel), 2014 und 2015 mit Platz 4 in der Liga. © imago

In den folgenden Spielzeiten 15/16 und 16/17 verliert der 1. FCK den Anschluss an die Tabellenspitze der zweiten Liga und belegt nur noch Plätze im unteren Mittelfeld: 2016 erreicht Lautern noch Platz zehn, ein Jahr später nur noch Rang 13 der Tabelle. Hier ist der enttäuschte Außenverteidiger Phillipp Mwene nach dem 0:0 gegen den Tabellenletzten St. Pauli am 2. Dezember 2016 zu sehen. © imago