Weltmeister-Lob für Thomas Tuchel bei PSG - Deschamps: "Mein deutscher Freund"

Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat die Arbeit von PSG-Coach Thomas Tuchel gelobt und traut Paris Saint-Germain in der Champions League in diesem Jahr einiges zu. „PSG hat das Potenzial, weit zu kommen“, schrieb der französische Nationaltrainer Deschamps in seiner Kolumne für den Kicker. Für das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Manchester United am kommenden Mittwoch glaubt der 50-Jährige nicht mehr an eine Wende.