Weltmeister Matthias Ginter zeigt beim SPORTBUZZER seinen WM-Koffer

Was nimmt man so mit, wenn mal als deutscher Nationalspieler zur WM fährt? Matthias Ginter öffnet für den SPORTBUZZER sein Reisegepäck und liefert einen exklusiven Einblick. Auch Toni Kroos verrät, was in den Koffer gehört.

Am Dienstag startet der Sonderflug LH2018 in Frankfurt mit wertvoller Fracht: Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihr Projekt Titelverteidigung mit dem Trip nach Moskau. Nach der Landung geht es weiter ins beschauliche und rund 40 Kilometer südwestlich von Russlands Hauptstadt gelegene Watutinki. 10 000 Einwohner, ein paar Ladengeschäfte, ganz viel Ruhe. „Die Mannschaft ist in ihrer taktischen Reife und technischen Qualität hoch entwickelt“, erklärte Joachim Löw vor dem Start des WM-Abenteuers. Das müsse sie nun ab dem ersten Gruppenspiel am Sonntag gegen Mexiko auch auf den Platz bekommen. „Die Details müssen stimmen, daran müssen wir arbeiten“, sagte der Bundestrainer.

Um Detailfragen geht es jedoch nicht nur bei Taktik oder Spielfluss - auch der Inhalt der Spielerkoffer muss stimmen. Ein paar Erinnerungen an die Lieben zu Hause, einige Utensilien, die das körperliche und seelische Wohlbefinden steigern sollen. Matthias Ginter ist in Sachen Turnier-Gepäck schon Profi. 2014 wurde er Weltmeister, 2016 holte er mit dem DFB-Team Olympiasilber, im vergangenen Jahr gewann er den Confed-Cup. Dieser Mann weiß, was man mitnimmt - und gewährt dem SPORTBUZZER einen exklusiven Einblick in seinen Koffer (Foto oben).

"Fußball-Sachen schon in Moskau"

"Meine Fußball-Sachen sind schon in Moskau, deshalb sind hier ausschließlich private Dinge wie Kulturbeutel, Black Roll oder Nahrungsergänzungsmittel von BeGreen dabei", sagt der Gladbacher zum SPORTBUZZER: "Ich freue mich auf Russland, weil die WM zu den größten Ereignissen einer Karriere gehört."

Alle WM-Quartiere der deutschen Nationalmannschaft 1934, Italien: Bei der ersten Weltmeisterschaftsteilnahme Deutschlands logierte die Mannschaft im Hotel Miralago in Cernobbio am Comer See. © imago 1938, Frankreich: Zur WM im Nachbarland reiste das deutsche Team nicht nach Frankreich, sondern schlug ihr Quartier in der Sportschule Wedow (aktuelles Bild) im deutschen Duisburg auf. © imago 1954, Schweiz: Während das deutsche Team das "Wunder von Bern" vollbrachte, wohnte die Mannschaft im Hotel "Belvedere" am Thuner See. Hier zu sehen ist ein aktuelles Bild vom immer noch existenten Hotel. © dpa 1958, Schweden: 1958 bezog die deutsche Mannschaft das Saltsjobad Hotel in Björred am Meer. Hier sind Fritz Herkenrath und Karl Heinz Schnellinger auf einem Steg in der Nähe zu sehen. © imago 1962, Chile: Hier ist Hans Tilkowski auf dem Balkon des der Militärschule in Santiago zu sehen, in der die deutsche Mannschaft während des Turniers untergebracht war. © imago 1966, England: Hier sind die Deutschen Willi Schulz, Uwe Seeler und Udo Lattek im Garten des Mannschaftsquartiers im Hotel "Peveril of the Peak" in Derbyshire zu sehen. © imago 1970, Mexiko: Für die WM 1970 schlug die Nationalmannschaft ihr Lager im Balneario de Comanjilla auf, einer Villenanlage in der Nähe des Spielorts Léon. © imago 1974, Deutschland: Bei der WM im eigenen Land hielt sich die Mannschaft in Schleswig-Holstein in der Sportschule Malente auf. Im Endspiel konnte Deutschland durch einen 2:1 Erfolg über die Niederlande den zweiten WM-Titel gewinnen. © imago 1978, Argentinien: Während der Weltmeisterschaft in Südamerika hielt sich die deutsche Mannschaft in einer Offiziersschule der argentinischen Luftwaffe in Ascochinga ("Toter Hund") auf. Das Team schied bereits in der Zwischenrunde aus. © imago 1982, Spanien: 1982 bezog die Mannschaft das Hotel Principe de Asturias in Mareo bei Gijon. Die Spieler wohnten allerdings Tür an Tür mit Fans und Presse und das Hotel lag direkt an einer stark befahrenen Hauptstraße. © imago 1986, Mexiko: Im Finale dieser WM unterlag Deutschland Argentinien nur knapp mit 2:3. Während des Turniers quartierte sich die Mannschaft in Galindo in der Nähe des Spielorts Queretaro ein. © imago 1990, Italien: Beim dritten WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft richtete der DFB sein Basislager im noblen "Castello di Casiglio" in Erba ein. © imago 1994, USA: In Amerika versuchte die deutsche Mannschaft, ihren WM-Titel von 1990 zu verteidigen. Während des Turniers, Deutschland schied im Viertelfinale aus, hielt sich das Team im "Oak Brook Hills" Hotel in der Nähe von Chicago auf. © dpa 1998, Frankreich: Hier sitzt Berti Vogts vor dem deutschen Quartier 1998, dem Hotel "Le Mas d'Artigny" in der Nähe von St. Paul de Vence an der Côte d'Azur. © dpa 2002, Japan: Während der WM, die erstmalig in zwei Ländern (Südkorea & Japan) ausgetragen wurde, wählte das DFB-Team den Seagaia-Komplex in Südjapan als Hauptquartier. Das Resort liegt in Miyazaki auf der Insel Kyushu. © dpa 2002, Südkorea: Für die weiten Reisen bezog der DFB allerdings auch in anderen Hotels Quartier, so zum Beispiel im Jeju Paradise Resort in Seogwipo in Südkorea. © dpa 2006, Deutschland: Für die bis dato letzte Heim-WM richtete sich der DFB im Schlosshotel Grunewald in Berlin ein. Für das letzte Spiel des "Sommermärchens" musste Deutschland dann aber doch zum "kleinen Finale" nach Stuttgart reisen. © dpa 2010, Südafrika: Bei der vorletzten WM bezog der DFB im Velmore Grande Hotel in Erasmia zwischen Pretoria und Johannesburg Quartier. Das Team belegte den dritten Platz nach einem Sieg über Uruguay im Spiel um den dritten Platz. © dpa 2014, Brasilien: Bei der letzen WM, die mit dem vierten WM Titel einen erfreulichen Ausgang nahm, ließ sich der DFB im eigens errichteten "Campo Bahia" nahe Porto Seguro an der Atlantikküste nieder. © dpa 2018, Russland: Zur diesjährigen Weltmeisterschaft schlägt der DFB sein Basiscamp süd-westlich von Moskau im "Watutinki Hotel Spa Complex" im Dorf Watutinki auf. Das ursprünglich als Quartierort geplante Sotschi bot keine ausreichenden Trainingsmöglichkeiten. © getty

Ähnliche dürfte das auch Toni Kroos sehen. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid öffnete sein Reisegepäck am Montagabend in der ProSieben-Sendung Late Night Berlin und berichtete via Skype zugeschaltet von seinen letzten Besorgungen: Eine Dreierpackung Zahnbürsten und die Biografie von Sänger Robbie Williams: „Die werde ich beenden, hab' ich schon angefangen“, verriet der 28-Jährige und gestand, dass sich die Nationalspieler um viele Dinge nicht selbst kümmern müssten. „Grundsätzlich ist es ja so, dass uns der Arsch schon ein bisschen hinterhergetragen wird. Sprich: So viel muss ich gar nicht mitnehmen. Das Meiste ist schon da.“