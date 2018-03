Weltmeister Toni Kroos ätzt im TV gegen B-Elf: "Chance nicht genutzt"

Anzeige

Toni Kroos hatte nach dem 0:1 gegen Brasilien gründlich schlechte Laune - und zeigte das live im TV. Der Mittelfeldstar der deutschen Nationalmannschaft war im Interview mit dem ZDF maximal bedient und nahm kein Blatt vor den Mund.

"Einige hatten die Chance, sich zu zeigen, aber das haben sie nicht getan", sagte Kroos und meinte vor allem Ergänzungsspieler wie Leroy Sané, Marvin Plattenhardt oder Antonio Rüdiger, die keinen guten Tag erwischten und sich bei Bundestrainer Joachim Löw als Alternativen für die Startelf nicht gerade aufdrängten. Kroos: "Wir haben noch eine Menge Luft nach oben."

Die erste Niederlage nach 22 Spielen veranlasst Löw trotz der deutlichen Mahnung seines Führungsspielers nicht, seine generelle Linie für das Unternehmen WM-Titelverteidigung zu verändern. „Mir bereitet kaum etwas große Sorgen. Weil ich weiß, dass die Mannschaft zu etwas ganz anderem fähig ist. Jede Mannschaft hat mal so einen Tag, an dem es nicht läuft. Ich weiß, was wir können und welche Mentalität wir haben“, erklärte der Bundestrainer, bevor er seine Weltmeisterschafts-Kandidaten für den Saisonendspurt mit ihren Vereinen entließ.

💬 Toni Kroos hatte nach der deutschen Pleite bei #GERBRA einen Hals bis nach Meppen! 😬 pic.twitter.com/PIvkiUIgiK — Der Sportbuzzer (@Sportbuzzer) March 28, 2018

Niveauunterschiede deutlich erkennbar

„Es war ein guter Weckruf zur rechten Zeit. Man sieht, dass wir noch einiges verbessern müssen, wenn wir den Titel verteidigen wollen“, bemerkte Mittelfeldspieler Julian Draxler. Der Fußballprofi von Paris Saint-Germain sieht allerdings wie Löw keine Grund zur Besorgnis: „Ich sehe nicht schwarz Richtung WM.“

Deutschland in der Einzelkritik gegen Brasilien Deutschland hat gegen Brasilien das letzte Testspiel vor der endgültigen WM-Nominierung absolviert. Wer konnte glänzen? Und wer nicht? Klickt euch durch: Alle DFB-Spieler hier in der Einzelkritik! © Getty Images KEVIN TRAPP : Drittes Länderspiel für den Ersatztorhüter von PSG. Den Kopfball von Gabriel Jesus zum 0:1 hätte er haben müssen – sein Ding. Hatte große Schwierigkeiten in der Spieleröffnung, lange Schläge landeten im Nirgendwo. Bitterer Abend. In Halbzeit zwei besser. NOTE 5 © imago/Eibner JOSHUA KIMMICH : Der Dauer(b-)renner auf rechts hinten mit einer weiteren Reifeprüfung gegen Coutinho. Verlor in der Vorwärtsbewegung einige Bälle, war beim 0:1 schlecht postiert. Zu passiv. NOTE 5 © imago/Matthias Koch ANTONIO RÜDIGER : Der Chelsea-Verteidiger vertrat Hummels, ließ die Flanke von Willian vor dem 0:1 zu. Nicht resolut genug in manchen Aktionen. Riskante Manöver, aber super Block gegen Paulinho (55.). NOTE 3 © imago/Schüler JÉROME BOATENG : Erstmals DFB-Kapitän von Beginn an und das in seiner Geburtsstadt, „davon habe ich als Kind geträumt“. Daher total motiviert, sehr aufmerksam und als „Strafraum-Polizist“ immer zur Stelle. Bekam einen bösen Tritt von Jesus ab. NOTE 3 © imago/DeFodi MARVIN PLATTENHARDT : Heimspiel für den Herthaner. In seinem sechsten Länderspiel mit mutig Vorstößen über links und pfiffigen Flanken – zumindest zu Beginn. Baute ab. Gegen Willian oft nur zweiter Sieger. NOTE 3 © imago/ActionPictures ILKAY GÜNDOGAN : Gab 2011 sein Debüt, nun erst sein 24. DFB-Einsatz. Der Star von Manchester City, gefördert von Guardiola. Ein dicker Stockfehler zu Beginn, verlor Bälle und Zweikämpfe – nicht sein Abend. NOTE 4 © imago/Matthias Koch TONI KROOS : Der Taktgeber von Real mit guten Ansätzen, doch seine Flanken und Ecken fanden keine Abnehmer. Nicht so effektiv und zielstrebig wie sonst. NOTE 4 © imago/Uwe Kraft LEON GORETZKA : Der Schalker, bald ein Bayer, war für Tempoarbeit im rechten Mittelfeld zuständig, doch er hing etwas in der Luft. Einzig seine Flanken auf Gomez hatten etwas Feuer. NOTE 4 © imago/DeFodi LEROY SANÉ : Der zweite Guardiola-Jünger in der Startelf braucht für sein Spiel Anlauf oder Bälle in die Tiefe. Die bekam er selten, so fehlte dem linken Flügel Wucht. Nach 61 Minuten raus. NOTE 4 © imago/DeFodi JULIAN DRAXLER : Hat bei Löw einen Stein im Brett. Der bei PSG unglückliche Außenstürmer spielte diesmal zentral und einige schlaue Pässe in die Spitze. Beste Chance in der Nachspielzeit: Brasilien-Torwart Alisson hielt prächtig. NOTE 2 © imago/Uwe Kraft MARIO GOMEZ : Startelf-Einsatz für den Umschwungbringer beim VfB. Wurde mit hohen Bällen gesucht, sorgte mit seiner Kopfballstärke für Gefahr. Ausgewechselt nach 62 Minuten. NOTE 3 © imago/DeFodi LARS STINDL: Kam in der 61. Minute für Goretzka, rückte ins rechte offensive Mittelfeld. Konnte keine Akzente mehr setzen. NOTE 4 © 2018 Getty Images JULIAN BRANDT: Für Sané in der 61. Minute auf den linken Flügel geschickt. Machte es ganz ordentlich. Ein abgefälschter Schuss, zwei gefährliche Chancen. NOTE 3 © imago/ActionPictures SANDRO WAGNER : Ersetzte Gomez als Mittelstürmer in der 62. Minute. Der Bayern-Angreifer, ehemals bei der Hertha, wurde mit einigen Pfiffen begrüßt. Haute sich wuchtig in die Flanken, sorgte für etwas Unruhe im Strafraum der Gäste. NOTE 3 © 2018 Getty Images NIKLAS SÜLE : Der Bayern-Profi rückte in der 68. Minute für den angeschlagenen Boateng in die Innenverteidigung. Sorgte mit einer starken Grätsche gegen Douglas Costa für Szenenapplaus. NOTE 3 © imago/Schüler TIMO WERNER : Kurzeinsatz als Joker für Gündogan in der 81. Minute. Ohne Wirkung. OHNE NOTE © imago/Eibner

Allerdings wurde vor 72 717 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion auch deutlich: In der Nationalmannschaft gibt es derzeit durchaus noch größere Niveauunterschiede zwischen den Topspielern um Thomas Müller oder Mesut Özil und nachdrängenden Confed-Cup-Siegern um Leon Goretzka oder Marvin Plattenhardt. „Wenn wir mit unserer ersten Elf spielen, können wir Brasilien absolut Paroli bieten, wenn nicht sogar mehr“, sagte der erfahrene Stürmer Mario Gomez. Weltmeister Kroos zeigte sich dennoch über das Auftreten von Zweite-Reihe-Akteuren wie Leroy Sané enttäuscht: „Wenn man die Möglichkeit hat in so einem Spiel, dann kann man hier und da schon eine andere Körpersprache erwarten.“

Kroos, Kimmich & Co: Reaktionen zur Niederlage gegen Brasilien

Kroos: "WM-Topfavorit? Quatsch!"

Mit seinen gleich sieben Umstellungen gegenüber dem 1:1 gegen Spanien nahm Löw die Abstriche im eigenen Spiel von Beginn weg in Kauf. „Es gab bewusst ein paar Wechsel. Wir wussten, dass es nicht leicht sein würde, dass die Automatismen greifen. Unser Spiel ist nicht so rund gelaufen wie normalerweise“, sagte der Bundestrainer. Was ihn dabei allerdings ärgerte: „Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit mit einer Reihe von Ballverlusten stark gemacht. Unsere Körpersprache, die Dominanz und Sicherheit waren nicht gut.“

Kroos wollte sich gar nicht lange damit aufhalten, was die Niederlage nun bedeutet. „Es ist eigentlich völlig wurscht, wo wir stehen“, betonte der gebürtige Greifswalder: „Aber es ist definitiv nicht so, dass wir dieser absolute Favorit sind, der nach Russland fährt. Das war vorher Quatsch, das ist jetzt Quatsch. Jetzt sehen es vielleicht ein paar mehr so.“

Internationale Pressestimmen zur DFB-Pleite gegen Brasilien Der Moment des Gegentreffers: Weltweit wird über die DFB-Pleite gegen Brasilien geschrieben. Klickt euch durch! Der SPORTBUZZER präsentiert die internationalen Pressestimmen! © imago-Montage O Globo (Brasilien): "Brasilien zeigt eine gute Leistung gegen die deutsche Reservemannschaft." © OGlobo Gazetta dello Sport (Italien): "Kleine Gold-Grüne Revanche in Berlin" © Gazetta dello Sport Marca (Spanien): "Dieses Team ist nicht das vom 1-7 vor vier Jahren" © Marca The Sun (England): "Gabriel Jesus schießt das einzige Tor des Spiels - die Samba-Jungs beeindrucken in Berlin" © The Sun Daily Mail (England): "City-Star Jesus macht das einzige Tor des Spiels. Brasilien schlägt Deutschland im ersten Treffen seit dem 7-1 bei der Weltmeisterschaft 2014." © Daily Mail L´Equipe (Frankreich): "Brasilien macht ernst" © L´Equipe Le Parisien (Frankreich): "Brasilien setzt vor der WM ein Zeichen gegen Deutschland" © Le Parisien Kicker: Der Kicker bleibt sachlich. "Luft nach oben". © Kicker Bild: Das Boulevardblatt stellt den Torschützen in den Vordergrund. "Jetzt steht´s 7:2. Jesus klaut Jogi den Rekord." © Bild BBC (Großbritannien): "Deutschland verliert erstmals nach 23 Spielen. ManCity-Stürmer Gabriel Jesus schoss beim brasilianischen Sieg in Berlin das einzige Tor." © BBC Sport Bild (Deutschland): Ein schickes Wortspiel mit J - ändert aber nichts an der ärgerlichen Niederlage. © Sport Bild A Bola (Portugal): "Brasilien 'revanchiert' sich gegen Deutschland und gewinnt in Berlin." © A Bola

