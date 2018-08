Weltmeister zum Anfassen: Gewinnt ein persönliches Treffen mit Per Mertesacker

Wie war das damals wirklich mit der Eistonne? Und wie kann man als Hannoveraner nach Bremen wechseln? Fragen über Fragen, die IHR bald persönlich unserem Weltmeister Per Mertesacker stellen könnt. Und das, ohne sich in seiner Wahlheimat London auf die Lauer zu legen.

Wie das geht? Ganz einfach: Mit dem SPORTBUZZER trefft ihr den blonden Hünen aus Pattensen beim Meet&Greet in Hannover. Am Freitag, 24. August, um 12.30 Uhr treffen drei von Euch den Ausnahmespieler ganz persönlich an einem der spektakulärsten Orte Hannovers.

Was Ihr dafür tun müsst? Seid kreativ und schickt uns EUREN ganz persönlichen Merte-Moment. In Worten, mit einem Bild oder gern auch einem Video. Oder einer Kombination aus alledem. Ganz einfach über Facebook oder per E-Mail bis Samstag (12 Uhr) an hannover@sportbuzzer.de! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.