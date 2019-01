Neue Tennis-Weltrangliste: Kerber rutscht auf Platz sechs ab - Zverev jetzt Dritter

Angelique Kerber ist nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open in der neuen Tennis-Weltrangliste vom zweiten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Julia Görges büßte drei Plätze ein und rutschte vom 13. auf den 16. Rang zurück. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das die Damen-Profiorganisation WTA am Montag veröffentlichte.

Kerber stand 2018 in Melbourne noch im Halbfinale, in diesem Jahr scheiterte sie überraschend im Achtelfinale an der Amerikanerin Danielle Collins. Görges war bereits in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers gegen Collins ausgeschieden. Angeführt wird die Weltrangliste von der Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka gefolgt von Petra Kvitova, die der Japanerin im Finale von Melbourne unterlag. Die vorherige Nummer eins, Simona Halep, rutschte auf Rang drei ab.