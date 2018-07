Weltrekord: Paris zahlt 1,5 Millionen Euro für RB Leipzigs Co-Trainer Zsolt Löw

Der ehemalige Assistent von Ralph Hasenhüttl wechselt für eine Rekordablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu Paris St. Germain an die Seite von Coach Thomas Tuchel.

Leipzig/Paris. Während RB Leipzig sein Trainerteam noch neu aufstellt, hat der ehemalige Assistent von Ralph Hasenhüttl nun Planungssicherheit. Zsolt Löw (39) wechselt in gleicher Funktion zu Paris St. Germain an die Seite von Coach Thomas Tuchel und das für eine Rekordablöse. Nach LVZ-Informationen kassiert RB 1,5 Millionen Euro - Weltrekord für einen Assistenztrainer. Paris kann offenbar wählen zwischen Überweisung oder Naturalien in Form eines Gastspiels in der Red-Bull-Arena.

Löw und Tuchel somit wieder vereint. In Mainz arbeiteten beide schon einmal zusammen. Löw spielte von 2009 bis 2011 unter Übungsleiter Tuchel. Seinen Durchbruch in Deutschland schaffte der Ungar übrigens bei Energie Cottbus. Bevor er über Hansa Rostock schließlich in Hoffenheim landete. Sein Trainer dort: Ralf Rangnick.