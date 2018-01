Wende im Brandt-Poker: Vertragsverlängerung statt Bayern-Wechsel

Die Wende im Poker um Julian Brandt?

Nachdem sich in den letzten Wochen die Anzeichen für einen Wechsel des Nationalspielers im Sommer immer mehr häuften, deutet nun doch alles auf den Verbleib des Nationalspielers bei Bayer Leverkusen über den Sommer hinaus hin. Bis dato galt ein Wechsel Brandts am Ende der Saison als nahezu sicher, der FC Bayern München ist Hauptinteressent am 21-Jährigen. Die läppische Ausstiegsklausel von gerade einmal 12,5 Millionen würde der Rekordmeister vermutlich ohne mit der Wimper zu zucken auf den Tisch legen.