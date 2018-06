Wende im Poker um Jann-Fiete Arp? HSV-Trainer Titz macht überraschende Aussage

Liegt die Zukunft von Jungstar Jann-Fiete Arp doch beim Hamburger SV? Nachdem der neue HSV-Sportvorstand Ralf Becker zuletzt bereits klargestellt hatte, dass der Stürmer dem Verein "nicht abgesagt" habe, überrascht nun Trainer Christian Titz mit einer für die Hamburger Fans erfreulichen Aussage. "Mein letzter Stand war, dass er bleiben möchte", sagte der 47-Jährige der Mallorca Zeitung. Der Coach verbringt auf der Balearen-Insel gerade seinen Urlaub und äußerte sich auch zu dem angeblich großen Interesse des FC Bayern an Arp: "Ich werde keine Gerüchte kommentieren. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem Spieler ein sehr vertrautes Verhältnis habe. Er hat zwei Jahre unter mir in der U17 gespielt und war mein Kapitän."

Becker verspricht Arp in jedem Fall Unterstützung

"So lange Fiete bleibt, ist es doch absolut selbstverständlich, dass wir ihn fördern. Er ist ein Hamburger Junge, ein Spieler von uns, da werden wir alles dafür tun, damit er sich wohlfühlt und seine beste Leistung für uns bringen kann. Welche Entscheidung er auch trifft, wir werden ihn nicht bestrafen, das macht doch keinen Sinn", sagte Becker. Junioren-Nationalspieler Arp hatte sich in der vergangenen Saison im Bundesliga-Kader der Hanseaten etabliert. In 18 Einsätzen gelangen ihm zwei Tore.