Wenger-Nachfolger: Nagelsmann wiegelt ab, Ancelotti bringt sich in Stellung

Als Topkandidat wird immer wieder Carlo Ancelotti genannt. Der Italiener trainierte zuletzt den FC Bayern und ist seit der Trennung im September 2017 ohne Job. Er arbeitete bereits erfolgreich in England, trainierte von 2009 bis 2011 den FC Chelsea und gilt als im Weltfußball bestens vernetzt. Die weiteren (eindrucksvollen) Stationen: Parma, Juve, Milan (acht Jahre lang), PSG und Real Madrid. Drei (!) Champions-League-Titel und nationale Meisterschaften und Pokalsiege in Spanien, Italien, Frankreich, England und Deutschland. © imago/MIS

Wenger hat sich laut Telegraph für Ex-Schützling Patrick Vieira ausgesprochen. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Arsenal (1996-2005), wie kaum ein anderer mit der Wenger-Ära assoziiert, ist seit Januar 2016 Trainer des New York City FC in der US-Liga MLS. Zuvor coachte er Jugendmannschaften seines letzten Vereins Manchester City. © Getty

Der frühere Gladbacher und Berliner Bundesliga-Trainer Lucien Favre gilt als Wenger-Vertrauter - sollte der scheidende Arsenal-Coach bei der Nachfolgersuche also Mitspracherecht haben, wäre dies sicher nicht zum Nachteil Favres. Der Vertrag des Schweizers bei OGC Nizza läuft zwar noch bis 2019, Favre kann die Franzosen aufgrund einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig verlassen. Kostenpunkt: Drei Millionen Euro. Allerdings wird der 60-Jährige auch immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. © Getty

Gibt es einen deutschen Arsenal-Manager? Der Ex-Dortmunder Sven Mislintat, inzwischen als Head of Recruitment Kaderplaner der "Gunners", kann sich laut Telegraph gut Domenico Tedesco im Emirates Stadium vorstellen. Mislintat war kürzlich Tribünengast beim Revierderby. Allerdings verlängert sich der Vertrag des 32-Jährigen in Gelsenkirchen gerade automatisch bis 2021. © Getty

Laut Telegraph ebenfalls ein Thema: Julian Nagelsmann . Der 30-Jährige, schlappe 38 Jahre jünger als der scheidende Wenger, wäre der komplette Gegenentwurf zum Franzosen. Seit über zwei Jahren leistet er in Hoffenheim extrem gute Arbeit - aber kann er auch Arsenal? © imago/Jan Huebner

Auch er ist im Trainerzirkus eher die Kategorie "Nachwuchsmann": Bournemouths Eddie Howe ist das hoffnungsvollste Trainertalent im englischen Fußball. Der 40-Jährige coacht die "Cherries" schon seit 2012 und hat den kleinen Verein seither nicht nur in die Premier League geführt, sondern die Süd-Engländer dort auch seit Jahren locker gehalten. © Getty

Er wäre eine große Lösung: Luis Enrique , von 2014 bis 2017 Trainer des FC Barcelona. Die Referenzen des Spaniers lesen sich beeindruckend: Weltclubtrainer des Jahres, Champions-League-Sieger, zweimal Spanischer Meister, im Schnitt 2,41 Punkte pro Spiel. Er gilt als Favorit von Arsenals Head of football relations, Raul Sanllehi. © Getty