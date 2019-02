Bericht: Treffen von PSG-Boss mit Arsene Wenger - Wird Arsenal-Legende neuer Sportdirektor?

Arsene Wenger wurde in der Vergangenheit mit so einigen Jobs in Verbindung gebracht. Im November des vergangenen Jahres gab es Gerüchte um eine Anstellung als Trainer beim AC Mailand, wenige Wochen später sollte der 69-Jährige ein Kandidat für die Nachfolge des seinerzeit kriselnden Bayern-Trainers Niko Kovac gewesen sein. Nun kommt erneut Bewegung in die Personalie Wenger: Paris Saint-Germain hat laut einem Bericht von L'Équipe Gespräche mit der Trainer-Legende des FC Arsenal aufgenommen.