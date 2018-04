Wenig Fingerspitzengefühl: Emil Forsberg fehlt RB Leipzig nach Roter Karte im Endspurt

Leipzig. Auch nach dem Spiel hatten sich die Gemüter noch nicht beruhigt. Trainer Ralph Hasenhüttl und Emil Forsberg statteten Schiedsrichter Tobias Welz einen Besuch in seiner Kabine ab. Denn der 40-Jährige hatte den schwedischen Nationalspieler in der 47. Minute beim Stand von 0:3 mit einer Roten Karte vom Platz geschickt. Nach dieser Entscheidung war das Verfolgerduell, das für RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim in einem Debakel mit 2:5 endete, endgültig entschieden.