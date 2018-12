"Wenn man diesen Verein wirklich liebt ..." - Lok Leipzig reagiert auf anonymen Brief

Der Regionalligist verurteilt das "anonyme Verbreiten von angeblichen Informationen an Medienhäuser." Über den Wahrheitsgehalt der im Brief vorgebrachten Behauptungen und Anschuldigungen machte der Verein keine Angaben.

Leipzig. "Wenn man diesen Verein angeblich liebt, wie im Brief zu lesen, kann man auch Gesicht zeigen und muss keine anonymen Briefe versenden." Mit diesen Worten reagierte Vorstandssprecher Alexander Voigt vom Fußball-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig am Freitagabend auf die Vorwürfe, die unter der Woche in einem anonymen Brief unter anderem beim Sportbuzzer eingegangen waren. Voigt erklärte im Namen des Vereins-Präsidiums: "Dieses ständige anonyme Verbreiten von angeblichen Informationen an Medienhäuser nervt nur noch."

In dem Brief waren den Verantwortlichen des 1. FC Lok unter anderem eine lückenhafte sowie beschönigende interne und externe Informationspolitik vorgeworfen worden - vor allem in Bezug auf die finanzielle Situation des Vereins und seiner Spielbetriebs GmbH.

"Uns ist zum heutigen Tage nicht bekannt, wer der Verfasser des ,offenen Briefes' ist", teilte der 1. FC Lok mit. Auch die intensiven Recherchen des Sportbuzzers hatten keinen Absender beziehungsweise keine Quelle des Schreibens hervorgebracht.

Der 1. FC Lok bedauere das anonyme Verfassen der Anschuldigungen sehr, "da wir sehr gern mit dem Absender in Kontakt treten wollen." Der Verein wolle und müsse aber dem Eindruck entgegentreten, "dass wir intransparent handeln oder die Mitglieder nicht einbeziehen".

Seitens des 1. FC Lok wurden laut Alexander Voigt sowohl beim Fan- und Mitgliederabend am 5. November als auch zur Mitgliederversammlung am 23. November alle Fragen beantwortet. Keine Frage sei abgelehnt worden oder ähnliches. "Darüber hinaus wurde weder auf schriftliche Anfrage noch durch mündliche Vorsprache Mitgliedern die Einsicht in die Jahresabschluss-Unterlagen verwehrt."