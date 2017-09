Wenn morgen WM wäre: So stellen Experten die Nationalmannschaft auf

Noch 282 Tage, dann ertönt im Moskauer Luschniki-Stadion der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018.

Dass die deutsche Mannschaft dabei sein wird, wenn am 1. Dezember in der großen Konzerthalle des Kremls die Gruppenphase ausgelost wird, daran gibt es eigentlich keinerlei Zweifel mehr. Noch ein Pünktchen benötigt der Titelverteidiger aus den letzten beiden Qualifikationsspielen in Nordirland (5. Oktober) und drei Tage später gegen Aserbaidschan – dies sollte sogar der zweiten oder dritten Garde gelingen.