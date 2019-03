Wer bleibt drin, wer steigt ab? Die Fahrstuhl-Partner Hannover 96 und VfB Stuttgart

Seit’ an Seit’ schritten sie hinunter in die 2. Liga, und nur ein Jahr später wieder hinauf. Für eine Saison hielten sie sich in der Bundesliga, jetzt stehen sie abermals gemeinsam am Abgrund. 96 und Stuttgart sind Partner im Fahrstuhl zwischen erster und zweiter Liga. Beide Vereine blicken sogar auf die schwächste Bilanz ihrer Bundesliga-Geschichte – mit 15 Niederlagen nach 23 Spielen. Sie haben nur Glück, dass mit Nürnberg ein Verein noch schlechter dasteht. Für einen Klub geht´s runter Für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) dürfte der Paternosteraufzug das passende Bild sein: Für den einen Klub wird’s hinuntergehen, für den anderen hinauf. Im direkten Duell kann 96 auf den Relegationsplatz 16 klettern, an Stuttgart vorbei. Der VfB kann 96 aber auch vorentscheidend auf fünf Punkte distanzieren. Es geht also um sehr viel – und da entscheidet vor allem die mentale Verfassung. Der 96-Manager hat ja bereits klargemacht, dass es in der aktuellen Situation keine Qualitätsfrage sein wird, wer absteigen muss. Für Horst Heldt „entscheidet der Kopf“.

Die Sonntagsspiel-Bilanz von Hannover 96 nach dem Wiederaufstieg: Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2017 absolvierte Hannover 96 insgesamt 13 Bundesligaspiele an einem Sonntag. Dabei gewannen die Roten nur zweimal, spielten fünfmal remis und hatten sechsmal das Nachsehen. Auch das Torverhältnis von 12:24 aus diesen Partien macht 96 keine großen Hoffnungen für das Duell mit Stuttgart. Das sind die 96-Sonntagsbegegnungen seit dem Wiederaufstieg. ©

Beide Teams haben da so ihre Probleme, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie stehen. Aber bei den psychischen Voraussetzungen für das Abstiegsfinale müsste 96 im Vorteil sein. Die Angst im Heimspiel zu versagen, erhöht den Druck für die Stuttgarter noch mal. Zumal es gegen eine Mannschaft geht, die in 23 Auswärtsspielen nicht gewonnen hat. 96 fremdelt so sehr, dass das nur noch mit einer mentalen Blockade erklärt werden kann. VfB-Trainer Weinzierl unter Druck Bei den Stuttgartern wird die Unsicherheit verstärkt durch die unklare Position des Trainers. Der neue Sportvorstand Thomas Hitzlsperger mag Markus Weinzierl keine Jobgarantie ausstellen. Gegen Hannover „steht viel auf dem Spiel“ , sagt der Ex-Nationalspieler. „Wir wollen diese drei Punkte unbedingt holen, und jetzt schon in die Zukunft zu schauen wäre vermessen“, ließ Hitzlsperger die Antwort offen, ob Weinzierl auch nach dem Abstiegsgipfel Trainer bleibt. Von 17 Partien beim VfB hat er auch nur drei gewonnen.

Punktemäßig hat Doll nicht viel bewegt 96 hat den Trainer schon gewechselt, punktemäßig hat Thomas Doll nicht viel bewegt. Verbucht wurden drei 0:3-Niederlagen gegen die Topklubs Leipzig, Hoffenheim und Frankfurt – und ein 2:0-Sieg gegen Nürnberg. „Wir haben gegen Nürnberg gezeigt, dass wir in so einer Situation dem Druck standhalten können“, sagt Doll. „Es ist eine entscheidende Woche, es kommt genau jetzt darauf an, dass wir zeigen, dass wir gewillt sind, in dieser Liga zu bleiben. Das ist ein direkter Konkurrent.“

Die letzten Partien zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart: Das Hinspiel der laufenden Saison lief gut für Hannover 96. Der VfB Stuttgart konnte mit 3:1 besiegt werden. Die Tore für die Roten erzielten Bobby Wood (zwei) und Ihlas Bebou, für den VfB traf Mario Gomez. ©

Doll hat in den vergangenen Tagen wieder versucht, den Teamgeist zu stärken. „Zusammenwachsen ist gerade im Abstiegskampf wichtig.“ Aus zu vielen Leisetretern soll eine Mannschaft werden, die stark und geschlossen auftritt und sich gegen den Abstieg wehrt. „Wir wollten die Woche so angehen, dass wir eine Chance haben, in Stuttgart zu gewinnen, und die haben wir“, glaubt Doll. Walace ist weider einsatzbereit - Albornoz für Ostrzolek? Personell könnte Doll den zuletzt gelbgesperrten Walace einsetzen – wenn der Trainer denn meint, der Brasilianer werde sich ab jetzt so leidenschaftlich engagieren, wie es erforderlich sein wird. Miiko Albornoz ersetzt auf der linken Seite den nach Rippenbrüchen fehlenden Matthias Ostrzolek. Die beiden wechselten sich im Laufe der Saison immer mal wieder ab – überzeugt hat noch keiner von beiden.

