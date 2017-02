Wer ist Andries Jonker? Der neue Wolfsburg-Trainer im Kurzporträt

„Andries hat einen großartigen Ruf“, sagte Arsenal-Coach Arsene Wenger damals. „Zudem hat er eine Schlüsselrolle bei der Konzeptionierung der Nachwuchsförderung in den Niederlanden eingenommen, die nun so viele starke Spieler hervorbringt.“ Wenger weiter: „Andries hat den Großteil seiner Trainerkarriere im Nachwuchsbereich verbracht, hat aber auch Erfahrung im Profifußball. Er weiß also genau, worauf es im Profibereich ankommt.“